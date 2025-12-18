خبرگزاری مهر، گروه استانها: شب یلدا به عنوان یکی از کهنترین آئینهای ایرانی، همواره با شور خرید، رنگ میوهها و گرمای دورهمیهای خانوادگی همراه بوده است، اما امسال شرایط اقتصادی و افزایش قیمتها، این سنت دیرینه را برای بسیاری از خانوادههای کردستانی تحتتأثیر قرار داده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از بازارهای سنندج، مریوان، سقز و قروه نشان میدهد که خریدها محتاطانهتر شده و بسیاری از شهروندان به جای خرید کامل اقلام یلدایی، به تهیه حداقلها بسنده کردهاند.
فروشندگان نیز از کاهش حجم خرید مردم و رکود نسبی بازار نسبت به سالهای گذشته سخن میگویند.
در بازار میوه، قیمت انار و هندوانه با نوسان همراه است و آجیل که همواره یکی از ارکان اصلی سفره یلدا محسوب میشود، به کالایی گرانقیمت تبدیل شده که خرید آن برای بسیاری از خانوادهها دشوار شده است.
این وضعیت باعث شده بخشی از شوق یلدایی جای خود را به نگرانیهای معیشتی بدهد.
یلدای که طعم گرانی میدهد
یکی از شهروندان سنندجی در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: متأسفانه قیمتهای مواد غذایی و اقلام خوراکی نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشته است و توان خرید مردم کاهش یافته است.
محمد کریمی گفت: متأسفانه امسال یلدا به شبی با طعم گرانی تبدیل شده و توان خرید مردم کاهش محسوسی داشته است.
این شهروند سنندجی اضافه کرد: وجود نظارت بر بازار مهمترین خواستهای است که مردم دارند تا بتوان با خیالی آسوده سنتهای دیرینه ایران زمین را به جا آورد.
تشدید نظارتهای صمت کردستان بر بازار در آستانه شب یلدا
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از تشدید نظارتها و افزایش بازرسیهای میدانی بر بازار استان همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا خبر داد.
فرزاد سردارزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی شب یلدا، اظهار کرد: این طرح با هدف کنترل قیمتها، پیشگیری از تخلفات صنفی و ارتقای کیفیت خدمترسانی به شهروندان در سراسر استان در حال اجراست.
وی با بیان اینکه بازرسیها بهصورت روزانه و مستمر انجام میشود، افزود: در قالب این طرح، ۱۲ گشت مشترک فعال شده و بازرسان صمت به همراه دستگاههای مرتبط بهطور میدانی بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت دارند.
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صمت کردستان ادامه داد: کنترل قیمت کالاهای اساسی قابل پیشبینی نیست و لاجرم این کالاها با توجه به وضعیت موجود در بازار افزایش قیمت خواهند داشت و چون از سایر استانها به کردستان کالا وارد میشود قطعاً هزینه حمل هم مازاد بر آن خواهد بود.
سردارزاده بیان کرد: متأسفانه شرایط کنونی بازار هم در شرایط خوبی قرار ندارد و نبود مشتری و افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان خود از عوامل تأثیر گذار بر وضعیت بازاریان است و مردم هم از گرانی مینالند که ما بر نظارت بر بازار ادامه خواهیم داد.
وی افزود: تمرکز اصلی این بازرسیها بر واحدهای عرضهکننده کالاهای پرمصرف شب یلدا از جمله میوه، آجیل و خشکبار، شیرینی، گل، کیف، کفش و پوشاک است تا از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت جلوگیری شود.
سردارزاده با اشاره به مشارکت دستگاههای نظارتی در اجرای این طرح گفت: گشتهای مشترک با همکاری جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتحادیههای صنفی برگزار میشود و تیمهای دو نفره بازرسی بهصورت مستمر وضعیت قیمتها و نحوه عرضه کالاها را رصد میکنند.
وی همچنین از اجرای گشتهای بینراهی خبر داد و افزود: این گشتها با هدف نظارت بر رستورانها و تالارهایی که برنامههای ویژه شب یلدا برگزار میکنند و با مشارکت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام میشود.
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صمت کردستان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، درج نکردن قیمت، عدم ارائه فاکتور، رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و عرضه کالاهای غیربهداشتی، پرونده تشکیل و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
سردارزاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گزارشهای خود را بهصورت شبانهروزی از طریق سامانه ۱۲۴ به بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اطلاع دهند.
نظارت بر بازار کردستان در آستانه شب یلدا افزایش مییابد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از آغاز اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار به مناسبت شب یلدا در سطح استان خبر داد.
حسین رحیمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح ویژه نظارت و بازرسی بازار همزمان با فرارسیدن شب یلدا از ۱۵ آذرماه در استان کردستان آغاز شده و تا ۳ دیماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: همانند سالهای گذشته و همزمان با اجرای این برنامه در سراسر کشور، ادارهکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با هماهنگی و همکاری دستگاههای نظارتی، از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، نسبت به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا اقدام کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان، کنترل و پایش قیمتها، پیشگیری از تخلفات صنفی و برخورد قاطع با گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه در سطح بازارهای استان اجرا میشود.
رحیمیان تأکید کرد: بازرسان تعزیرات حکومتی بهصورت مستمر و میدانی بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفان در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.
نظارتهای بهداشتی برای حفظ سلامت سفره یلدا
در کنار دغدغههای قیمتی، موضوع سلامت مواد غذایی نیز به یکی از محورهای اصلی توجه دستگاههای نظارتی تبدیل شده است.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیجار از اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی همزمان با افزایش تقاضا در آستانه شب یلدا خبر داد.
هادی اسکندری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به افزایش مصرف مواد پروتئینی در روزهای منتهی به شب یلدا، نظارت بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی، رستورانها و غذاخوریها با هدف تأمین سلامت و امنیت غذایی شهروندان تشدید شده است.
وی افزود: اکیپهای بازرسی دامپزشکی به صورت مستمر و در دو شیفت کاری، مراکز عرضه را مورد بازدید قرار میدهند و با هرگونه تخلف بهداشتی، عرضه فرآوردههای غیرمجاز یا تاریخ مصرف گذشته برخورد قانونی میشود.
رئیس شبکه دامپزشکی بیجار با اشاره به نتایج این نظارتها بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از چندین تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف شناسایی، ضبط و از چرخه مصرف حذف شده است که این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام دارد.
اسکندری از شهروندان خواست هنگام خرید فرآوردههای خام دامی، به مهر و برچسب بهداشتی دامپزشکی توجه کنند و خرید خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت انجام دهند تا سلامت خانوادهها در این ایام تضمین شود.
یلدا میان سنت و معیشت
هرچند شب یلدا قرار است نماد همدلی، سادگی و دورهمی باشد، اما واقعیتهای اقتصادی امسال، این آئین را برای بسیاری از خانوادهها متفاوت کرده است.
کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و توجه بیشتر به سلامت مواد غذایی، سه ضلع اصلی بازار یلدایی کردستان را شکل دادهاند. با این حال، شهروندان امیدوارند با تداوم نظارتها، مدیریت بازار و کنترل قیمتها، حداقل آرامش نسبی در تأمین اقلام مورد نیاز فراهم شود تا این سنت دیرینه ایرانی، هرچند سادهتر، اما با سلامت و آرامش برگزار شود.
شب یلدا در کردستان امسال، بیش از هر زمان دیگری یادآور این واقعیت است که حفظ آئینها، نیازمند توجه همزمان به معیشت مردم و سلامت سفرههایشان است.
نظر شما