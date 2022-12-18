ساخت داروی جدید مقابله با اگزما

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، داروی «روکاتین لیماب» یک آنتی بادی مونوکلونال است که محققان دریافتند تا ۲۰ هفته پس از قطع درمان از عود علائم بیماری پوستی جلوگیری می‌کند.

«اما گاتمن»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آیکان نیویورک، توضیح داد: «این دارو ممکن است باعث اصلاح بیماری شود زیرا روی سلول‌های T حافظه کار می‌کند.»

این دارو با مسدود کردن OX۴۰ کار می‌کند؛ یک مولکول ایمنی که سلول‌های التهابی را که در ایجاد اگزما که درماتیت آتوپیک نیز نامیده می‌شود، نقش دارند، فعال می‌کند. این دارو همچنین از ذخیره عامل اصلی اگزما توسط سلول‌های T حافظه جلوگیری می‌کند.

گاتمن می‌گوید: «از آنجایی که دارو بر روی تشکیل سلول‌های T حافظه، سلول‌هایی که به خاطر می‌آورند بیمار مبتلا به این بیماری است، کار می‌کنند، شاید این سلول‌ها دوباره برنگردند تا باعث بیماری شوند.»

گاتمن گفت: «درماتیت آتوپیک یک بیماری پوستی التهابی مزمن ناتوان کننده است که اغلب در سنین بسیار پایین ایجاد می‌شود و باعث می‌شود پوست ملتهب، قرمز، همراه با خارش، دردناک و خشک شود.»

برای این کارآزمایی فاز ۲، نزدیک به ۳۰۰ بیمار بزرگسال به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده روکاتین لیماب یا دارونما تقسیم شدند. در طول ۱۸ هفته، بسته به دوز، دارو هر دو یا چهار هفته یکبار تزریق شد. محققان دریافتند بیمارانی که روکاتین لیماب دریافت کرده بودند پس از ۱۶ هفته روند بهبودشان ادامه داشت و اکثر بیماران حداقل تا ۲۰ هفته پس از درمان عاری از اگزما بودند.

گاتمن گفت: «عوارض جانبی این دارو شامل تب، لرز، سردرد، زخم‌های عفونی و حالت تهوع بود که همگی خفیف و کوتاه مدت بودند.»

فاز ۳ آزمایشی در حال انجام است. و در این مرحله بیماران بیشتری از جمله نوجوانان شرکت خواهند داشت و به مدت دو سال پس از توقف درمان دنبال خواهند شد.

گاتمن گفت: «اگر نتایج فاز ۳ تمام شود، حداقل سه تا چهار سال طول می‌کشد تا درمان به طور کلی در دسترس باشد.»

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید