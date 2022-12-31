نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما با بهترین کیفیت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نمای ساختمان از مهم ترین بخش های ساختمان است که از اهمیت بالایی برخوردار است و افراد باید در جهت حفظ و نگهداری نما بکوشند. بی توجهی به نمای ساختمان می تواند پیامدهای ناگواری را داشته باشد. اهمیت ندادن به نمای ساختمان موجب آسیب دیدگی آن خواهد شد و هزنیه و مشکلات زیادی را ایجاد می کند. از پیچ و رولپلاک سنگ نما برای نگهداری از نما استفاده می شود. استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نما پیش از بروز مشکلاتی مانند افتادن سنگ نما بسیار کاربردی خواهد بود. مراکز زیادی خدمات پیچ و رولپلاک سنگ نما را ارائه می کنند اما تمامی این مراکز خدمات با کیفیتی را ارائه نخواهند داد. پیچ و رولپلاک سنگ نما برای مقاوم سازی نما مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از آن از ریزش سنگ نما جلوگیری خواهد شد. همان طور که می دانید ریزش سنگ نما مرجب ایجاد مشکلات مالی و جانی می شود. افتادن سنگ نما بر روی افراسد و یا خودرو ها موجب خسارات زیادی خواهد شد و برای جلوگیری از این مسائل نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما بسیار ضروری است.

گروه نماروز انواع خدمات مرتبط با نمای ساختمان از جمله پیچ و رولپلاک سنگ نما را ارائه می نماید. خدمات این مجموعه با بالاتری سطح کیفی و نازل ترین قیمت ها در نظر گرفته شده است. برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر به سایت نماروز مراجعه کرده و با همکاران ما تماس بگیرید.

دلیل استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نما

نمای ساختمان ها از متریال های مختلف تشکیل شده است که هر یک از این متریال باید به خوبی در جای خود قرار گیرد. برخی از عوامل مانند زلزله، استفاده از دوغاب نامناسب، ریختن سیمان خشکه، استفاده از سنگ نامناسب و… موجب ترک خوردگی و ریختن نما می شود. همچنین سرد و گرم شدن هوا موجب انقباض و انبسط های مکرر شده و باعث خرابی نما می شود. با استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نما، می توان از بروز مشکلات زیادی جلوگیری کرد و هزینه ها را کاهش داد.

پیچ و رولپلاک سنگ نما چیست؟

پیچ و رولپلاک سنگ نما وسیله ای برای محکم نمودن سنگ نما است که از شل شدن و افتادن سنگ ها جلوگیری می کند. نحوه ی اجرای پیچ و رولپلاک سنگ نما به وسیله ی داربست، طناب و سایر تجهیزت انجام می گیرد که با توجه به ارتفاع و شرایط ساختمان انتخاب می شود. رولپلاک معمولاً به صورت مخروطی و پلاستیکی است و پیچ مورد استفاده برای اسکوپ کردن سنگ ها از نوع گالوانیزه می باشد تا بتواند مقاومت بالایی در برابر عوامل محطی داشته باشد. نحوه ی اجرای پیچ و رولپلاک سنگ نما بسیار مهم است و فرد نصاب باید مهارت و تجربه ی کافی را در نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما داشت باشد. با بهره گیری از پیچ و رولپلاک و نصب صحیح آن موجب تثبیت نمای ساختمان شده و امنیت آن را بالا می بریم. اگر در زمان نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما، نما نیاز به تعمیرات داشته باشد ابتدا باید تعمیرات انجام گیرد و سپس نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما انجام شود. گروه نماروز با بهره گیری از پرسنل متخصص، اجرای نمای ساختمان را با بهترین کیفیت ارائه می کند. برای نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما نمی توان از هر پیچ و رولپلاکی استفاده کرد. گروه نماروز از بهترین جنس پیچ و رولپلاک استفاده می کنند تا اجرای کار باکیفیت بالایی انجام گیرد. بنابراین در صورت نیاز به پیچ و رولپلاک سنگ نما برای ساختمان های جدید و یا ساختمان هایی که نیاز به مقاوم سازی و تعمیر دارند می توانید از خدمات عالی این مجموعه بهره مند شوید. استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نما با کیفیت در طول زمان فرسوده نشده و در جای خود محکم باقی می ماند. انتخاب سایز پیچ و رولپلاک سنگ نما با توجه به سنگ مورد نظر و ضخامت آن در نظر گرفته می شود.

نکات مهم پیچ و رولپلاک سنگ نما

نصابانی که نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما را انجام می دهند باید از لوازم ایمنی مناسب و استاندارد استفاده کنند تا مشکلی در حین کار پیش نیاید. افرادی که نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما را انجام می دهند باید دارای مهارت کافی بوده و افرادی آموزش دیده و باتجربه باشند تا بتوانند این کار را به خوبی انجام دهند. در مواقعی پیش از نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما، نیاز است زیرسازی لازم انجام گیرد به طور مثال ممکن است سنگ خرد شده باشد و نیاز به ترمیم زیرساز باشد. پیچ و رولپلاک سنگ نما می تواند برای هر نوع سنگ انجام گیرد. افراد حرفه ای می توانند به درستی این کار را اجرا نمایند. از همین رو گروه نماروز تمامی جوانب کار را سنجیده و از افراد کارازموده بهره می بگیرد به همین دلیل ین مرکز معتبر سال هاست که خدماتی حرفه ای ارائه می نماید.

نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما

سنگ هایی که برای نمای ساختمان ها استفاده می شوند دارای تنوع بالایی بوده و به منظور مقاومت سنگ ها و جلوگیری از سقوط نما از پیچ و رولپلاک سنگ نما به صورت صحیح و اصولی استفاده می شود. نام دیگر پیچ و رولپلاک سنگ نما اسکوپ است. در ادامه به پیچ و رولپلاک انواع سنگ نما می پردازیم:

پیچ و رولپلاک سرامیک

سرامیک یکی از متریال های ارزان قیمت است که از آن در بخش نمای ساختان استفاده ی زیادی می شود. برای استفاده ازسرامیک برای نما از ملات سیمان استفاده می شود با تجه به حجم گرفتن سرامیک در فصل گرما، معمولاً پس از خشک شدن سیمان، سرامیک را با استفاده از چسب بر روی نما چسباده و از پیچ و رولپلاک سنگ نما استفاده می نمایند. به دلیل ضخامت کم سرامیک در زمان دریل کردن آن ممکن است سنگ بشکند و برای این کار نیاز است که واشر ها را در قسمت بند قرار داده و نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما را انجام دهیم.

پیچ و رولپلاک گرانیت

گرانیت یکی از سنگ های مقاومی است که در بخش نمای ساختمان از آن استفاده می شود. این سنگ دارای طول عمر بالایی در نما دارد. یکی از معایبی که گرانیت دارد این است که به ملات به خوبی نمی چسبد و نیاز است که مقاوم سازی خوبی برای آن انجام گیرد. گرانیت در مقابل دریل کردن دارای مقاومت بالایی است و به دلیل وزن بالایی که دارد نیاز به استفاده از پیچ و رولپلاک سنگ نما در تعداد بیشتر است.

پیچ و رولپلاک مرمریت

سنگ مرمریت به دلیل زیبایی در نمای ساختمان ها بسیار استفاده شده و تنوع بالایی دارد که برای داشتن نمایی زیبا می توان از آن بهره برد. این سنگ دارای مقاومت خوبی است اما در مقایسه با گرانیت، مقاومت مرمریت کمتر است. برای سوراخ کردن سنگ مرمریت به منظور نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما، از دریل های دیمردار و مته ۴ الماسه استفاده می شود.

برای نصب پیچ و رولپلاک سنگ نما باید از لوازم و تجهیزات مناسب با نما بهره برد تا بتوان بهترین نتیجه را مشاهده کرد. تنها برخی از مراکز خدمات ساختمانی می توانند این کار را به صورت اصولی انجام دهند. استفاده از تجهیزات مناسب و انجام صحیح نصب پیچ و رولپلاک بسیار مهم است و گروه نماروز این کار را به صورت کاملاً حرفه ای انجام می دهد.

https://namarooz.com/

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.