بازی مس - ملوان برنده نداشت/ تقسیم امتیازات در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز دو تیم ملوان انزلی و مس کرمان به مصاف هم رفتند که بازی دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

این مسابقه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و تلاش بازیکنان دو تیم برای گلزنی راه به جایی نبرد.

ملوان و مس تا پیش از این بازی هر کدام دو برد در لیگ برتر به دست آورده بودند و نتوانستند تعداد بردهای خود را در این مسابقه افزایش بدهند.

ملوان در حال حاضر با هدایت مازیار زارع با ۱۲ امتیاز در رده سیزدهم است و مس کرمان هم با سرمربیگری فرزاد حسین‌خانی ۱۱ امتیازی شد و در رده چهاردهم قرار گرفت.