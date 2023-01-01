پرداخت ماهیانه ۱۰ میلیون اجاره بها در ابوذر + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره بها در محله ابوذر در منطقه پیروزی باید حداقل رهن ۱۰۰ میلیون تومان و ماهیانه ۱ میلیون و۵۰۰ الی ۱۰ میلیون پرداخت شود در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله تهران منتشر میشود.
|محله
|متراژ
|اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|ابوذر
|۸۵
|۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون و ۲۰۰
|۱۰۰ الی ۷۰۰ میلیون
|آهنگ
|۸۰
|۳ الی ۶ میلیون
|۱۵۰ الی ۶۵۰ میلیون
|پیروزی
|۸۲
|۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون
|۲۰۰ الی ۸۲۰ میلیون
|ائمه اطهار
|۸۰
|۳ الی ۱۰ میلیون
|۲۰۰ الی ۶۸۰ میلیون
|تاکسیرانی
|۸۰
|۶ الی ۷ میلیون و ۵۰۰
|۱۰۰ الی ۴۳۰ میلیون
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