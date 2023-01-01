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۱۱ دی ۱۴۰۱، ۹:۴۰

بازار اجاره بها؛

پرداخت ماهیانه ۱۰ میلیون اجاره بها در ابوذر + جدول

پرداخت ماهیانه ۱۰ میلیون اجاره بها در ابوذر + جدول

برای اجاره ماهانه در محله ابوذر( منطقه پیروزی) حداقل باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره بها در محله ابوذر در منطقه پیروزی باید حداقل رهن ۱۰۰ میلیون تومان و ماهیانه ۱ میلیون و۵۰۰ الی ۱۰ میلیون پرداخت شود در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود.

محله متراژ اجاره بها (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
ابوذر ۸۵ ۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون و ۲۰۰ ۱۰۰ الی ۷۰۰ میلیون
آهنگ ۸۰ ۳ الی ۶ میلیون ۱۵۰ الی ۶۵۰ میلیون
پیروزی ۸۲ ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون ۲۰۰ الی ۸۲۰ میلیون
ائمه اطهار ۸۰ ۳ الی ۱۰ میلیون ۲۰۰ الی ۶۸۰ میلیون
تاکسیرانی ۸۰ ۶ الی ۷ میلیون و ۵۰۰ ۱۰۰ الی ۴۳۰ میلیون

کد مطلب 5669965

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