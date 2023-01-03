خانه های ۹۰ متری با رهن ۴۰ میلیون تومانی در مشیریه + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره بها خانه ۹۰ متری در محله مشیریه باید حداقل رهن ۴۰ میلیون و حداکثر ۵۵۰ میلیون تومان و حداقل ماهیانه ۲ میلیون و حداکثر ۵ میلیون تومان پرداخت شود در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود.

محله اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) مسعودیه ۱ میلیون و ۷۰۰ الی ۵ میلیون ۶۰ الی ۴۶۰ میلیون افسریه ۱ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ ۷۰ الی ۵۵۰ میلیون کاروان ۲ میلیون ۱۵۰ الی ۴۰۰ میلیون مشیریه ۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ ۴۰ الی ۵۰۰ میلیون