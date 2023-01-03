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۱۳ دی ۱۴۰۱، ۹:۳۶

بازار اجاره بها؛

خانه های ۹۰ متری با رهن ۴۰ میلیون تومانی در مشیریه + جدول

خانه های ۹۰ متری با رهن ۴۰ میلیون تومانی در مشیریه + جدول

رهن یک خانه ۹۰ متری در محله مشیریه حداقل ۴۰ میلیون با اجاره ماهیانه ۵ میلیون تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره بها خانه ۹۰ متری در محله مشیریه باید حداقل رهن ۴۰ میلیون و حداکثر ۵۵۰ میلیون تومان و حداقل ماهیانه ۲ میلیون و حداکثر ۵ میلیون تومان پرداخت شود در ادامه قیمت‌های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می‌شود.

محله اجاره (قیمت‌ها به تومان می‌باشد) رهن (قیمت‌ها به تومان می‌باشد)
مسعودیه ۱ میلیون و ۷۰۰ الی ۵ میلیون ۶۰ الی ۴۶۰ میلیون
افسریه ۱ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ ۷۰ الی ۵۵۰ میلیون
کاروان ۲ میلیون ۱۵۰ الی ۴۰۰ میلیون
مشیریه ۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ ۴۰ الی ۵۰۰ میلیون

کد مطلب 5672066

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