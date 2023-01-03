خانه های ۹۰ متری با رهن ۴۰ میلیون تومانی در مشیریه + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره بها خانه ۹۰ متری در محله مشیریه باید حداقل رهن ۴۰ میلیون و حداکثر ۵۵۰ میلیون تومان و حداقل ماهیانه ۲ میلیون و حداکثر ۵ میلیون تومان پرداخت شود در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله تهران منتشر میشود.
|محله
|اجاره (قیمتها به تومان میباشد)
|رهن (قیمتها به تومان میباشد)
|مسعودیه
|۱ میلیون و ۷۰۰ الی ۵ میلیون
|۶۰ الی ۴۶۰ میلیون
|افسریه
|۱ الی ۴ میلیون و ۵۰۰
|۷۰ الی ۵۵۰ میلیون
|کاروان
|۲ میلیون
|۱۵۰ الی ۴۰۰ میلیون
|مشیریه
|۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۴ میلیون و ۵۰۰
|۴۰ الی ۵۰۰ میلیون
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