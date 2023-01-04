دشمن به دنبال راه اندازی جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی شامگاه سه شنبه در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی گلستان اظهارکرد: دشمن با شکست در جنگ ترکیبی در ناآرامی های اخیر به دنبال جنگ اقتصادی است.

فرمانده سپاه نینوای گلستان افزود: فشارهای حداکثری همراه با تحریم های اقتصادی توطئه جدید دشمن برای القا ناکارآمدی نظام و ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم است.

وی گفت: عدم همراهی مردم با دشمن، بصیرت و آگاهی مردم و حضور مقتدرانه نیروهای امنیتی و انتظامی از جمله علل ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف شوم خود در ناآرامی های اخیر بوده است.

ملک شاهکوهی بیان کرد: شایعه پراکنی، ایجاد تلاطم در حوزه اقتصادی، اختلال در روند تامین مایحتاج مردم، قاچاق سلاح و مهمات و قبح شکنی نسبت به مقدسات ازجمله برنامه های دشمن در ضربه به انقلاب اسلامی بوده است.

فرمانده سپاه نینوای گلستان بیان کرد: استان گلستان با وجود داشتن اقوام مختلف، از جمله استان های مورد هدف دشمن در ناامن سازی بود که خوشبختانه وحدت در بین اقوام و همدلی و هم افزایی و هوشیاری مسئولان استانی نقشه های آنها را ناکام گذاشت و تحقق امنیت پایدار را در پی دارد.