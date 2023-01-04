به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ دی) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: لازم است جسارت صهیونیستها به قبله اول مسلمانان یعنی مسجد الاقصی را محکوم کنم.
وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی بداند آزادگان سراسر جهان این اقدام و جسارت آنان را بی پاسخگو نمیگذارند و آنان نمیتوانند به تنفس مصنوعی خود ادامه دهند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه گفت: دولت مکلف است گزارش مالی بودجه، صورتهای مالی حسابرسی شده و بودجه تفصیلی شرکتها را تا ۱۵ آبان به مجلس ارائه کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این دولت متممهای بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه میدهد که این موضوع هم خلاف قانون است چرا که بودجه باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
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