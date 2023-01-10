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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۵

در زندان رجایی شهر با تلاش مسئولان

۲ پرونده‌ قدیمی قصاص با گذشت اولیای دم بسته شد

۲ پرونده‌ قدیمی قصاص با گذشت اولیای دم بسته شد

با پیگیری و تلاش بی وقفه مسئولین و مددکاران زندان رجایی شهر ۳ نفر از قدیمی ترین مددجویان محکوم به قصاص پس از ۲۴، ۲۲ و ۲۱ سال حبس از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر عزیزی مدیر زندان رجایی‌شهر گفت: ۳ نفر از مددجویان قصاصی که بهترین دوران عمر خود را در حبس سپری کرده و در آستانه ۵۰ سالگی قرار گرفته بودند، با تلاش مددکاران، پس از رضایت و گذشت اولیای دم طعم دوباره زندگی را چشیدند.

عزیزی ادامه داد: با پیگیری‌های به عمل آمده توسط مسئولین و مددکاران زندان برای محکومین به قصاص جهت اخذ رضایت از طریق مراجعات مکرر و ملاقات با اولیای دم، کمک خیرین، محاکم قضائی، شوراهای حل اختلاف و برگزاری جلسات صلح و سازش این سه نفر مددجو پس از ۲۴، ۲۲ و ۲۱ سال حبس آزاد شدند که قدیمی‌ترین مددجویان محکوم به قصاص در این زندان بودند.

شایان ذکر است: از ابتدای سال تاکنون با همت واحد مددکاری زندان رجایی شهر تعداد ۲۱ نفر از محکومین به قصاص با جلب رضایت اولیا دم از مرگ نجات یافته‌اند.

کد مطلب 5678379

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