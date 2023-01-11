مه آلودگی و لغزندگی در محورهای اصفهان

سرهنگ حسین زارع در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی در محورهای استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر بازندگی در محورهای استان قطع شده و تنها پدیده افزایش ابر و مه آلودگی جادهها در برخی مناطق است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در محورهای اردستان و محور نائین به یزد مه آلودگی گزارش شده است، تصریح کرد: همچنین لغزندگی جاده در گردنه ملااحمد، زنجیرگاه محور چوپانان – انارک و گردنههای ظفرقند، پشته، میه و قرقچی گزارش شده است.
رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کر: ممنوعیت تردد در هیچیک از محورهای استان اصفهان گزارش نشده است و بهتر است رانندگان با احتیاط برانند.
وی با بیان اینکه در محور فرعی کاشان نیز یک مورد حادثه ویژه ترافیکی گزارش شده است، گفت: در این حادثه یک دستگاه پژو واژگون شده که راننده آن در دم جان باخته است.
نظر شما