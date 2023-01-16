۹٠٠٠ کیلومتر شبکه توزیع برق در کهگیلویه و بویراحمد داریم

به گزارش خبرنگار مهر، جمال معتمدی زاده ظهر دوشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان، افزود: با توجه به پیش بینی بارش‌ها در استان، آمادگی کامل برای پوشش قطعی‌های احتمالی وجود دارد.

معتمدی زاده با بیان اینکه اکیپ‌های عملیاتی ما در آماده باش قرار دارند، تصریح کرد: تعمیرات طی بارش‌های اخیر توسط دهها اکیپ در مناطق مختلف انجام شد.

مدیر عامل شرکت برق استان گفت: همچنین در راستای رفاه مردم برخی تعمیرات به نیمه شب انتقال داده شد.

معتمدی زاده با بیان اینکه سطح آمادکی برای مدیریت بحران‌های احتمالی حفظ شده است، اظهار کرد: در کمترین زمان، قطعی‌ها پوشش داده خواهد شد.