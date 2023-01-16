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۲۶ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۵۰

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد:

۹٠٠٠ کیلومتر شبکه توزیع برق در کهگیلویه و بویراحمد داریم

۹٠٠٠ کیلومتر شبکه توزیع برق در کهگیلویه و بویراحمد داریم

یاسوج_ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۰۰۰ کیلومتر شبکه برق در استان داریم که پوشش مناطق مختلف توسط تیم‌های عملیاتی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال معتمدی زاده ظهر دوشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان، افزود: با توجه به پیش بینی بارش‌ها در استان، آمادگی کامل برای پوشش قطعی‌های احتمالی وجود دارد.

معتمدی زاده با بیان اینکه اکیپ‌های عملیاتی ما در آماده باش قرار دارند، تصریح کرد: تعمیرات طی بارش‌های اخیر توسط دهها اکیپ در مناطق مختلف انجام شد.

مدیر عامل شرکت برق استان گفت: همچنین در راستای رفاه مردم برخی تعمیرات به نیمه شب انتقال داده شد.

معتمدی زاده با بیان اینکه سطح آمادکی برای مدیریت بحران‌های احتمالی حفظ شده است، اظهار کرد: در کمترین زمان، قطعی‌ها پوشش داده خواهد شد.

کد مطلب 5683956

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