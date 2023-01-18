به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه میزان صادرات آذربایجان‌شرقی در ۹ ماهه امسال یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بوده است، اظهار کرد: بیشترین صادرات استان در بخش گروه کالایی معدن و صنایع معدنی با بیش از ۴۲۶ میلیون دلار می‌باشد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۳.۷ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در این مدت در بخش صنعت بیش از ۳۴۳ میلیون دلار و در بخش پتروشیمی و پایه نفتی ۲۳۱ میلیون دلار صادرات از استان انجام شده است.

پرنیان اضافه کرد: در مدت یادشده ۱۲۷۶ قلم کالا به ۹۸ مقصد صادراتی ارسال شده که در این میان کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، امارات متحده عربی و گرجستان جز عمده مقاصد صادراتی استان محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: کشورهای یمن، اتیوپی، اندونزی، نیوزلند و ونزوئلا نیز از جمله بازارهای جدید صادراتی استان به‌شمار می‌رود.

رئیس سازمان صمت استان گفت: با بررسی آمار صادراتی در ۹ ماهه امسال، آذربایجان‌شرقی رتبه قابل توجهی در بین دیگر استان‌ها دارد.