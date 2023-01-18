ناکامی کلاهبردار میلیاردی در آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا گفت فردی ضمن تماس با وی خود را کارمند یکی از ادارات دولتی استان معرفی کرده و باترفند ماهرانه‌ای مبلغ ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از حساب وی برداشت کرده است که با توجه به حساسیت موضوع، پرونده بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در هماهنگی صورت گرفته با مقام قضائی و اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته مشخص شد متهم قصد دارد با استفاده از مبالغ برداشت شده از حساب شاکی اقدام به خرید طلا از یک طلافروشی در یکی از شهرستان‌های شمال غربی کشور نماید.

سردار القاصی مهر اضافه کرد: با اقدام به موقع پلیس فتا شهرستان آبدانان قبل از اینکه طلا خریداری شده به دست متهم برسد عملیات خرید متوقف، و وجه کلاهبرداری شده به حساب شاکی عودت داده شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: شهروندان مراقب باشند کلاهبرداران با برقرای تماس تلفنی و یا ارسال پیامک به بهانه‌های مختلف از جمله برنده شدن در مسابقه و یا دریافت جایزه، از شما می‌خواهند برای دریافت جایزه به نزدیکترین دستگاه عابر بانک مراجعه کنید و با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی و یا تمام اطلاعات کارت اعتباری شمار را دریافت و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب شما می‌کنند.