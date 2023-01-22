توانایی کنترل احساسات به کاهش ریسک زوال عقل کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، آنها دریافتند که در افراد مسن مستعد نشخوار فکری و تفکر منفی ارتباط بین نواحی مغزی مرتبط با پردازش احساسی و زندگینامهای افزایش یافته است.
مطالعات نشان میدهد که افراد مسنتر میتوانند به طور مؤثرتری حالتهای عاطفی خود را نسبت به بزرگسالان جوانتر کنترل کنند، زیرا آنها تمایل دارند تعاملات اجتماعی و عاطفی را در اولویت قرار دهند و دارای سوگیری مثبت هستند.
تحقیقات موجود نشان میدهد که داشتن احساسات منفی از لحظهای به لحظه دیگر با شرایطی از جمله افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری مرتبط است که ممکن است خطر زوال عقل را افزایش دهد.
این مطالعه نشان داد که در افراد مسن مستعد نشخوار فکری، ارتباط بیشتری بین قشر پس از سینگولات و آمیگدال وجود دارد. قشر پس از سینگولات با پردازش خاطرات زندگینامهای مرتبط است، در حالی که آمیگدال احساسات را پردازش میکند.
دکتر «اولگا کلیمکی»، عصب شناس و روانشناس مرکز آلمانی بیماریهای عصبی، در این باره میگوید: «این یافتهها ارتباط مغزی برای اضطراب، نشخوار فکری و افکار منفی را نشان میدهند که میتواند به عنوان شاخصی از نحوه عملکرد مداخلات در آینده باشد.»
در این تحقیق، محققان ۲۶ فرد با میانگین سنی ۶۸.۷ سال و ۲۹ فرد با میانگین سنی ۲۴.۵ سال را انتخاب کردند. آنها شرکت کنندگان را از طریق تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI) در حالی که فیلمهایی را که برای القای همدلی طراحی شده بود تماشا میکردند، زیر نظر گرفتند.
افراد مسنتر نسبت به جوانان در هنگام تماشای ویدئوهای کماحساس، سطوح بالاتری از همدلی و هنگام تماشای هم ویدئوهای پراحساس و هم کماحساس مثبتتر نشان دادند.
محققان دریافتند که ارتباط متقابل "قشر پس از سینگولات-آمیگدال" بالا باعث پیشبینی افکار منفی مکرر پس از تماشای ویدئوهای پراحساس میشود.
آنها افزودند از آنجایی که قشر پس از سینگولات معمولاً تحت تأثیر بیماری آلزایمر قرار میگیرد، تغییرات مشاهده شده در اتصال قشر پس از سینگولات ممکن است منجر به افزایش خطر زوال عقل شود.
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