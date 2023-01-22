اجرای بیش از ۲۰۳ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مجید جودی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرایی شدن بیش از ۲۰۳ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن روستاها خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از ۲۰۳ هزار واحد در روستاها توسط بنیاد مسکن عملیاتی است که میانگین پیشرفت واحدهای آغاز شده به ۴۵ درصد می‌رسد.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توضیح داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ۲۰۰ هزار مسکونی روستایی مصوبه ۱۴۰۱، بیش از ۱۵۰ هزار واحد را برنامه اجرا قرار داده است که از این تعداد ۹۰ هزار واحد به منظور عقد قرارداد به بانک‌ها معرفی شده و حدود ۱۸ هزار واحد نیز با بانک قرارداد منعقد کرده‌اند.

جودی یادآور شد: ۲۰۳ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن که در روستاها وارد فاز اجرا شده واحدهایی هستند که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی در سال ۱۳۹۹ بعد اجرا شده‌اند.

بنیاد مسکن عنوان یکی از کارگزاران طرح نهضت ملی مسکن احداث یک هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را در شهرها و روستاها در دولت سیزدهم برعهده گرفته است که نیمی از آنها در روستاها و نیمی دیگر در شهرهای کوچک اجرایی و عملیاتی خواهند شد.