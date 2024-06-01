برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی «مدار امید» با حضور آیتالله حبیبالله شعبانی نماینده ولیفقیه در استان، علیرضا قاسمیفرزاد استاندار همدان، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه و رئیس انتفاضه فلسطین و قدس شریف، سردار مظاهر مجیدی فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان، سردار سلمان امیری فرمانده فراجا، جمعی از مدیران روابطعمومی دستگاههای اجرایی، مسئولین استانی و شهرستانی سپاه و فعالان فضای مجازی بسیج استان همدان برگزار شد.
در این برنامه از خانواده معظم شهید شاخص سال شهید تقی بهمنی، خانواده معظم شهید شکرائیان شهید روابطعمومی و تبلیغات سپاه و خبرنگاران برتر خبرگزاری بسیج استان تجلیل شد.
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