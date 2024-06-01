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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۱۹

برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

همدان-گردهمایی «مدار امید» در استانداری همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی «مدار امید» با حضور آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی نماینده ولی‌فقیه در استان، علیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط‌عمومی کل سپاه و رئیس انتفاضه فلسطین و قدس شریف، سردار مظاهر مجیدی فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان، سردار سلمان امیری فرمانده فراجا، جمعی از مدیران روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی، مسئولین استانی و شهرستانی سپاه و فعالان فضای مجازی بسیج استان همدان برگزار شد.

در این برنامه از خانواده معظم شهید شاخص سال شهید تقی بهمنی، خانواده معظم شهید شکرائیان شهید روابط‌عمومی و تبلیغات سپاه و خبرنگاران برتر خبرگزاری بسیج استان تجلیل شد.

برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

کد مطلب 6125147

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