برگزاری گردهمایی «مدار امید» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی «مدار امید» با حضور آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی نماینده ولی‌فقیه در استان، علیرضا قاسمی‌فرزاد استاندار همدان، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط‌عمومی کل سپاه و رئیس انتفاضه فلسطین و قدس شریف، سردار مظاهر مجیدی فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان، سردار سلمان امیری فرمانده فراجا، جمعی از مدیران روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی، مسئولین استانی و شهرستانی سپاه و فعالان فضای مجازی بسیج استان همدان برگزار شد.

در این برنامه از خانواده معظم شهید شاخص سال شهید تقی بهمنی، خانواده معظم شهید شکرائیان شهید روابط‌عمومی و تبلیغات سپاه و خبرنگاران برتر خبرگزاری بسیج استان تجلیل شد.