پیشرفت ۳۵ درصدی مجتمع ۵۰۲ واحدی مسکن ملی در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ملایر با اشاره به اینکه، مجتمع ۵۰۲ واحدی نهضت ملی مسکن در زمینی به مساحت ۳ هکتار و زیربنای ۶۸ هزار متر مربع در قالب ۱۳ بلوک در حال ساخت است افزود: این طرح در ۱۲ بلوک ۴۰ واحدی و در دو قسمت جداگانه ۲۰ واحدی و یک بلوک ۲۲ واحدی طراحی شده است.
محمدمهدی عبدالملکی افزود: هم اکنون در حال ساخت سقف پنجم بلوکها هستیم و در این زمینه پیشرفت فیزیکی خوبی داشتهایم.
وی همچنین گفت: چنانچه متقاضیان نسبت به آورده خود متعهد باشند و در زمانهای مشخص آورده خود را تأمین کنند به طور حتم پیشرفت طرح تسریع خواهد یافت و بانکها هم با مساعدتهای خود در کنار بنیاد مسکن هستند و نسبت به آزاد سازی اقساط مراحل کار نقش خود را به خوبی ایفا میکنند.
مدیر بنیاد مسکن ملایر با اشاره به مسکن ملی در شهر جوکار گفت: در جوکار ۱۱ متقاضی تأیید شده اند که از این شمار ۵ نفر واریز وجه داشته اند و به عنوان متقاضی مؤثر شناخته شدهاند.
عبدالملکی افزود: مراسم قرعه کشی با حضور دستگاههای نظارتی و نماینده فرماندار و بخشدار انجام شده و ۵ قطعه زمین تحویل ۵ نفر شده و قرار است هر قطعه زمین به یک نفر واگذار شود.
وی گفت: قراردادها منعقد شده و تسهیلگر در حال انجام فرایند گرفتن پروانه ساختمانی است.
مدیر بنیاد مسکن ملایر به مسکن ملی شهر زنگنه هم اشاره کرد و گفت: در شهر زنگنه ۴۴ متقاضی تأیید شده که از این شمار ۳۵ نفر واریز وجه داشتهاند.
عبدالملکی گفت: در شهر سامن هم ۴۴ نفر متقاضی تأیید شده که از این شمار ۲۴ نفر واریز وجه داشتهاند و هفته آینده قرعه کشی انجام و قطعات به مالکان تحویل داده خواهد شد.
وی گفت: یک طرح ۱۴۰ واحدی هم در دست اقدام است که در حال گرفتن پروانه ساختمانی هستیم و به بلافاصله پس از دریافت پروانه عملیات ساخت را آغاز میکنیم.
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