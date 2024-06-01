موفقیت ۳۳ درصدی در درمان ناباروری‌ در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی مجذوبی در نشست هم‌اندیشی با فعالین مردمی حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری، که به همت امور بانوان و خانواده دانشگاه برگزار شده بود، ضمن تسلیت شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانشان و گرامیداشت ایام رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: امید است در انتخابات پیش‌رو به شخصیتی برسیم که پرقدرت و پرقوت راه شهدای خدمت را ادامه دهند.

وی مسأله جمعیت را از دغدغه‌های مهم و مسئولیت‌های جدی دانشگاه علوم پزشکی همدان برشمرد و افزود: دانشگاه در این خصوص با همه توان خود در همه بخش‌ها ورود کرده و طی دو سال گذشته اقدامات متعدد مهمی نیز صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: متأسفانه چالش جمعیتی طی تبلیغات سو سال‌های گذشته ایجاد شده به نحوی که طی ۱۰ سال آمار ازدواج از ۲۴ هزار مورد در سال به ۱۰ هزار مورد رسیده و ۲۹ هزار موالید سالانه به ۲۰ هزار تولد کاهش یافته است.

وی در ادامه رشد آمار طلاق و طلاق‌های عاطفی را از عوامل مؤثر بر کاهش جمعیت دانست و گفت: حتی رشد برخی شاخص‌ها مثل افزایش ورود بانوان به دانشگاه و فضای اشتغال در جامعه نیز به تسهیل روند کاهش فرزندآوری و کمرنگ شدن خانواده‌محوری منجر شده است.

سبک زندگی محور اصلی کاهش فرزندآوری و جوانی جمعیت است

مجذوبی با تأکید بر نقش تغییر "سبک زندگی" به عنوان محور اصلی کاهش فرزندآوری و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: عوامل دیگر نظیر کمالگرایی فردی، مسائل اقتصادی و … نیز در این روند اثرگذار بوده‌اند که در مراتب بعدی اثرگذاری قرار دارند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها از جمله ژاپن، رفاه و سطح اقتصادی بالا هم به افزایش فرزندآوری کمک نکرده است گفت: کشورهای توسعه یافته بسیاری درگیر مسأله سالخوردگی و روند نزولی فرزندآوری هستند و این بیانگر آن است که رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند مشوق مؤثری در کاهش سالخوردگی جمعیت باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در بخش دیگری از سخنان خود به تربیت و حمایت از ۱۵۰۰ کنشگر حوزه جمعیت اشاره و اظهار کرد: همچنین اقدامات علمی متعددی پیرامون هر یک از آسیب‌های تک فرزندی، تأخیر در ازدواج، فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول و … صورت گرفته و ده‌ها عارضه برای هریک از این موارد بررسی و مطرح شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در خصوص تبیین اقدامات صورت گرفته در حوزه جمعیت بسیار کم و کند عمل شده‌است عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی همدان آمادگی کامل دارد در تولید محتوای مرتبط با حوزه جمعیت و فرزندآوری همه ظرفیت‌های خود را پای کار بیاورد و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد