مسئولان امنیت سرمایه گذاری را برای فعالان بورس ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بازار در روز گذشته ریزش سنگینی را تجربه کرد، در این باره علی فراقی به مهر گفت: در پله اول اگر قصد داشته باشیم به کلیت و سیستم بازار سرمایه نگاهی داشته باشیم طراوت و حال خوب آن در تمامی قسمت های اقتصادی هرکشوری تأثیرگذار است و به خوبی می‌تواند کمک حال هر سیستم وبرنامه ای باشد و نادیده گرفتن و تخریب آن به خوبی نتیجه عکس در برخواهد داشت.

این تحلیلگر بازار سرمایه به علل رشد بورس در بلند مدت اشاره کرده و تشریح کرد: در اقتصاد ما همواره موتور چاپ پول با قدرت کار کرده و به خودی خود بدون اندکی شک و شبهه انتظار رشد قیمتی در تمامی بازارها را داریم نکته ای که به سراغ بازار سرمایه هم خواهد آمد. حال سوالی که پیش می آید این است که چرا بازار خلاف نظر اکثر افراد عمل می‌کند در جواب باید گفت همانند صحبت های قبل وجود ابهام بسیار و عدم امنیت سرمایه گذاری خصوصاً از لحاظ روانی است که بسیاری از سرمایه های پارک شده هرزمان به سمت تکان دادن بازار می‌روند فراری می‌دهد.

علی فراقی ادامه داد: همانطور که از بازار چند روز معاملاتی اخیر حقوقی ها به صورت فعال عمل کردند انتظار می‌رود پس از فروکش کردن هیجانات اصلاحی بازار علیرغم ترس و هیجان بسیار معامله گران و سرمایه گذاران پس از اندکی تعادل در صورت به وجود نیامدن ریسک یا خبرخاصی روند اصلی که در پیش دارد را ادامه دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: البته در قسمت کلی باید خاطر نشان کرد که بازار مسیر رشدی خوبی را طی کرده بود و هرچند با موارد متعدد اصلاح بازار به شکل ترسناک تری شکل گرفت ولی بازار می‌تواند با این مقدار اصلاح به دلیل پتانسیل رشدی قیمتی بسیاری از صنایع با وجود دست برد زدن به حاشیه سود بسیاری از صنایع و شرکت ها باز هم به دلیل ساختار اقتصادی کشورما این مدل قیمت ها برای خیلی از نمادها شوخی بیش نیست.

فراقی در پایان خاطر نشان کرد: همانطور که در بسیاری از تحلیل ها و بررسی ها به آن اشاره می‌شود قیمت دلار است و اگر به قیمت نمادها حداقل نمادهایی که با دلار سرو کار دارند و از آن تأثیر می‌پذیرند عملاً جا به جایی قیمتی قابل توجهی نداشته اند و با توجه به مقدار بازاری که در اختیار خود دارند و محصولاتی که به فروش می‌رسانند عملاً این نمادها مانند قیمت گذاری سهام با مقدار زیادی تخفیف هستند، حال در پایان هم با وجود تمامی ارزندگی ها توصیه منطقی در شرایط حال حاضر نقطه ای از بازار که می‌تواند کم ریسک باشد ناحیه ای است که اندکی ترمز هیجانی و نوسانات کشیده شود و با همراهی نقدینگی مناسب چرخش مسیر را رقم بزند و باید خاطر نشان کرد که عدم همراهی پول در بازار به خوبی می‌تواند نشانه ناحیه های قیمتی پایین تر برای بازار باشد.