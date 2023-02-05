پنج هزار زنجانی در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید احمدی گفت: با توجه به وقفه‌ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا در چند سال اخیر در برگزاری مراسم اعتکاف اتفاق افتاد امسال آئین اعتکاف با نگاه ویژه به اعتکاف نوجوانان و جوانان در حال برگزاری است، که امیدواریم همه ساله شاهد رشد کیفی و کمی این رویداد معنوی باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان حضور پر شور دانش آموزان در مراسم معنوی اعتکاف زنجان را یادآور شد و اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها ۱۰ مسجد میزبان اعتکاف دانش آموزان این استان است که بر مبنای آمارها ۹۶۶ نفر شرکت کرده اند که از این تعداد ۴۸۲ دانش آموز پسر و ۴۸۴ دانش آموز دختر است.

احمدی، برگزاری حلقه‌های معرفت، کرسی‌های تلاوت قرآن‌کریم، اقامه نماز جماعت، برگزاری سخنرانی مذهبی، مولودی خوانی و برگزاری گفتمان دینی با موضوعات گام دوم انقلاب، جهاد تبیین، بررسی هجمه‌های دشمنان علیه ایران را از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این مراسم معنوی ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: اعتکاف همه ساله در ایام البیض (۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب) برگزار می‌شود که فرصت بسیار مناسب برای اندیشیدن و خودسازی انسان به شمار می‌رود.