اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر پروژه ایمن سازی در محور ایذه در سال جاری

محمد جولانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون در محدوده سه راهی غیزانیه به سمت هفتکل و باغملک سه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت اجرا و به بهره برداری رسیده و در ۲ مقطع آن عملیات در حال انجام است.

وی افزود: محور ایذه - اصفهان یکی از محورهایی است که به واسطه اهمیت ارتباطی و ترانزیتی میان خوزستان و چهار استان مجاور، مورد توجه ویژه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه بهسازی ۱۰ کیلومتر از محور هفتکل، باغملک به سمت ایذه نیز در دستور کار این دستگاه اجرایی قرار دارد، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون پروژه ایمن سازی شامل نصب بالغ بر ۲۷ هزار علائم و تجهیزات ایمنی، هفت مقطع پر حادثه احداث روشنایی نقطه‌ای، ۲۷۰ کیلومتر خط کشی محور، ۴۰ کیلومتر شیار لرزاننده طولی و ۲۳ مقطع شیار لرزاننده عرضی و بالغ بر پنج کیلومتر احداث جداکننده میانی بتنی (نیوجرسی) در محور ایذه اجرایی شده است.

جولانژاد ادامه داد: با هدف رفاه حال کاربران جاده‌ای، عملیات روکش آسفالت مقطع ورودی و کمربندی ایذه به طول پنج کیلومتر نیز در سال گذشته اجرا شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ضمن تاکید بر اهمیت محور ایذه - دزپارت بیان کرد: این محور به دلیل ترافیک بالا و سنگین و عدم بهسازی مناسب در سال‌های گذشته دچار خرابی شده و در مقاطعی از این محور رویه جاده کاملاً از بین رفته که باعث نارضایتی رانندگان و کاربران جاده‌ای شده بود که با پیگیری بزرگترین طرح روکش آسفالت خوزستان به طول ۲۷ کیلومتر «از مجموع ۵۰ کیلومتر کل مسیر» اجرا شد.

وی تصریح کرد: عملیات احداث باند افزایشی سبقت به طول ۴.۵ کیلومتر با هدف رفع نقاط حادثه خیز، تسهیل ترافیک و کاهش گره‌های ترافیکی مهر ماه امسال در محور ایذه - دزپارت به اتمام رسید و اجرای ۲ کیلومتر دیگر در دستور کار است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

جولانژاد با بیان اینکه این امر سهم بسیاری در تأمین ایمنی سفر، رضایتمندی کاربران جاده‌ای و افزایش کیفیت تردد خواهد داشت، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه پروژه ساخت و روکش آسفالت (کل ۱، کل ۲ و حاجیان) در محورهای روستایی ایذه اجرایی شده است و تا پایان سال جاری نیز اجرای چهار پروژه (شره، جی جی نوترکی، امامزاده بردبران و برزرد) در دستور کار اداره کل قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان یادآور شد: تعریض و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در حیطه وظیفه ذاتی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و اداره کل راه و شهرسازی استان است.