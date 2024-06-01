به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در نظر دارد به دعوت «وانگ یی» همتای خود در بازه زمانی ۳ تا ۵ ژوئن (۱۴ تا ۱۶ خرداد ماه) سال جاری برای یک سفر رسمی به چین سفر کند.

بر این اساس، منابع دیپلماتیک ترکیه گزارش دادند که فیدان کمتر از یک سال پس از سفر وانگ یی به پایتخت آنکارا در ژوئیه ۲۰۲۳، برای اولین بار از زمان تصدی سمت وزیر خارجه چین به این کشور سفر خواهد کرد.

انتظار می رود این سفر شامل دیدار فیدان با وانگ یی، معاون رئیس جمهور چین، هان جینگ، و رئیس کمیته مرکزی امور سیاسی و حقوقی حزب کمونیست چین، چن ونژن باشد. وزیر ترکیه همچنین با شهروندان کشورش مقیم چین دیدار خواهد کرد.

«هاکان فیدان» در این سفر درباره مسائل تجاری و اقتصادی دو کشور و تحولات اوکراین، غزه و دریای سرخ رایزنی خواهد کرد.

پرونده های انرژی، هواپیمایی و همکاری در حوزه گردشگری نیز از دیگر مسائل مندرج در دستور کار سفر وزیر خارجه ترکیه به چین به شمار می آید.