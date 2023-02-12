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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۲

در گفتگو با مهر تاکید شد؛

حضور گسترده مردم در راهپیمایی را باید با خدمت پاسخ دهیم

حضور گسترده مردم در راهپیمایی را باید با خدمت پاسخ دهیم

کرمان – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه گفت: مسئولان این حضور را باید با خدمت پاسخ دهند.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بودیم که این نشان از شعور بالای مردم دارد.

وی گفت: این حضور اقدامات دشمن را خنثی کرد اما ما باید با تلاش بیشتر و خدمت حضور مردم را پاسخ دهیم.

وی بیان کرد: مردم به‌دلیل باورهای دینی که داشتند مقابل تمام حجم دشمنی استکبار ایستادند و امسال چهل و چهارمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را با شکوه و عظمت هر چه تمام برگزار کردند.

وی بیان کرد: حاج قاسم جمهوری اسلامی ایران را حرم می‌داند و وصیت کرده است که «دوست دارم برای همیشه با ولایت و پشتیبان نظام بمانید» و مردم ما با درس‌آموزی از عاشورا پشت امام خود ایستادند و نشان دادند که ادامه‌دهنده راه شهدا خواهند بود.

کد مطلب 5706944

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