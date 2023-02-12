داروی جدید تزریقی که از ابتلا به کووید شدید پیشگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس یافته‌های گزارش شده، "اینترفرون لامبدا پگیلات" (PEG-lambda) در برابر همه سویه های کووید ۱۹ از جمله اومیکرون، مؤثر بود.

دکتر «جفری گلن»، محقق ارشد از دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، گفت: «در طول این مطالعه، امواج متعددی از سویه های مختلف در میان جمعیت‌های برزیل و کانادا ظاهر شدند و لامبدا در برابر همه آنها اثربخشی نشان داد.»

محققان دریافتند که هر چه بیماران PEG-lambda را زودتر دریافت کنند، وضعیت بهتری دارند.

نتایج نشان داد بیماران واکسینه نشده‌ای که دارو را در سه روز اول شروع علائم دریافت کردند، در مقایسه با دارونما، ۸۹ درصد کاهش خطر بستری شدن در بیمارستان داشتند.

PEG-lambda یک نسخه مصنوعی از اینترفرون لامبدا است، یک پروتئین طبیعی که توسط سلول‌هایی ترشح می‌شود که احساس می‌کنند توسط یک ویروس مورد حمله قرار گرفته‌اند.

این پروتئین با توانایی ویروس برای تکثیر در سلول‌ها تداخل می‌کند و از گسترش میکروب جلوگیری می‌کند. همچنین به سلول‌های همسایه سیگنال می‌دهد که یک ویروس به بدن حمله کرده است و باعث واکنش ایمنی زنجیره‌ای می‌شود.

به گفته گلن، «این پروتئین یک ضد ویروس طبیعی است و اولین خط دفاعی بدن در برابر ویروس‌ها است.»

تحقیقات در مورد PEG-lambda عمدتاً بر روی درمان هپاتیت ویروسی متمرکز شده است، اما در اوایل پاندمی، گلن و همکارانش دریافتند که در برابر نمونه‌های آزمایشگاهی کووید ۱۹ قوی است.

این امر باعث انجام این کارآزمایی بالینی شد که شامل نزدیک به ۲۰۰۰ بیمار تازه آلوده به کووید ۱۹ بود که در ۱۲ سایت در برزیل و پنج سایت در کانادا بین ژوئن ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲ تحت درمان قرار گرفتند.

طی هفت روز پس از شروع علائم، بیماران به طور تصادفی برای دریافت یک تزریق PEG-lambda یا دارونما تقسیم شدند.

کمتر از ۳٪ از بیمارانی که PEG-lambda دریافت کردند در بیمارستان بستری شدند، در حالی که تقریباً ۶٪ از بیمارانی که دارونما تزریق کردند در بیمارستان بستری شدند. این نشان دهنده کاهش ۵۱ درصدی خطر بستری شدن در بیمارستان برای کسانی است که دارو را دریافت می‌کنند.

نتایج حتی زمانی بهتر بود که بیماران دارو را در عرض سه روز دریافت کردند - ۱.۹٪ از بیماران PEG-lambda در مقایسه با ۳.۱٪ از گروه دارونما در بیمارستان بستری شدند که کاهش نسبی خطر ۵۸٪ را نشان می‌دهد.

گلن افزود PEG-lambda همچنین به نظر می‌رسد برای بیماران بی خطر باشد.