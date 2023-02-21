۱.۵ تن مرغ غیرقابل مصرف در تنگستان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین کریمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی بازرسی‌های نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای کارشناسان شبکه یک محموله گوشت مرغ قطعه بندی شده مشکوک به فساد به مقدار یک هزار و ۵۰۰ تن کشف و نسبت به ضبط و انجام آزمایش اقدام شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تنگستان افزود: با انجام آزمایش‌های لازم مشخص شد که محموله که فاقد کیفیت لازم برای مصرف انسانی انسانی و به همین علت جهت تبدیل به پودر گوشت به یکی از واحدهای تبدیل ضایعات استان ارسال شد.

کریمی ادامه داد: در راستای وظایف حاکمیتی دامپزشکی در زمینه بهداشت، سلامت و ایجاد امنیت غذایی جامعه، از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ تن فرآورده‌های خام دامی ورودی به شهرستان شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و فرآورده‌های آبزی و شیلاتی تحت نظارت و بازرسی کارشناسان شبکه دامپزشکی تنگستان قرار گرفته است.