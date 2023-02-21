  1. استانها
  2. بوشهر
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۱۱

رئیس دامپزشکی تنگستان:

۱.۵ تن مرغ غیرقابل مصرف در تنگستان معدوم شد

۱.۵ تن مرغ غیرقابل مصرف در تنگستان معدوم شد

بوشهر- رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تنگستان از کشف و معدوم سازی هزار و ۵۰۰ تن قطعات مرغ غیر قابل مصرف انسانی در تنگستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین کریمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی بازرسی‌های نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای کارشناسان شبکه یک محموله گوشت مرغ قطعه بندی شده مشکوک به فساد به مقدار یک هزار و ۵۰۰ تن کشف و نسبت به ضبط و انجام آزمایش اقدام شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان تنگستان افزود: با انجام آزمایش‌های لازم مشخص شد که محموله که فاقد کیفیت لازم برای مصرف انسانی انسانی و به همین علت جهت تبدیل به پودر گوشت به یکی از واحدهای تبدیل ضایعات استان ارسال شد.

کریمی ادامه داد: در راستای وظایف حاکمیتی دامپزشکی در زمینه بهداشت، سلامت و ایجاد امنیت غذایی جامعه، از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ تن فرآورده‌های خام دامی ورودی به شهرستان شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و فرآورده‌های آبزی و شیلاتی تحت نظارت و بازرسی کارشناسان شبکه دامپزشکی تنگستان قرار گرفته است.

کد مطلب 5714139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها