بودجه شهرداری بیرجند به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهترین صبح سه‌شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در بودجه شهرداری بیرجند یکی از موارد مورد تأکید بحث کاهش فشار اقتصادی به اقشار آسیب پذیر بوده است.

شهردار بیرجند بیان کرد: در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ به شورای شهر بیرجند، ۲۵ درصد بهای خدمات و عوارض برای اکثریت آسیب پذیر شهر کاهش دادیم و در این راستا در بخش عمده‌ای از شمال شهر بهای خدمات و عوارض کاهش یافت.

کاهش اتکای بودجه شهرداری به شهر فروشی

بهترین با اشاره به اینکه این موضوع در بودجه ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت، گفت: از دیگر موارد مورد پیگیری بحث کاهش اتکای بودجه شهرداری بیرجند به هزینه اخذ شده از تخلفات ساختمانی و شهر فروشی است که همواره مورد بحث بوده است.

وی اظهار کرد: در بودجه شهرداری بیرجند بحث تخلفات ساختمانی و بودجه‌ای که از این راه کسب می‌شود را به حداقل رساندیم.

شهردار بیرجند با تأکید بر اینکه مسئله دیگر افزایش اتکای بودجه شهرداری به درآمدهای پایدار است، بیان کرد: در این راستا بحث قراردادهای مشارکتی برای ساخت مسکن بر روی زمین‌های متعلق به شهرداری را پیگیری کردیم.

بهترین با تأکید بر اینکه این اقدام موجب رونق اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی می‌شود، گفت: به عنوان مثال در خیابان ظفر بیرجند قراردادهایی را منعقد کردیم که منجر به ساخت ۵۰ واحد مسکونی در سال آینده خواهد شد.

وی بیان‌کرد: بودجه تقدیمی سال ۱۴۰۲ به شورای شهر بیرجند از ۳۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

بودجه شهرداری را به کارهای عمرانی سوق می‌دهیم

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه این بودجه بیشتر به سمت کارهای عمرانی سوق داده خواهد شد، گفت: منطقه گردشگری بند دره بیرجند از پروژه‌هایی است که برای جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری در دست پیگیری داریم.

بهترین با تأکید به اینکه ساخت بازارچه صنایع دستی در پارک جنگلی نیز نقش مهمی در پایدار شدن درآمدهای شهرداری خواهد داشت، ادامه داد: از طرف دیگر این موضوع کمک به کسانی است که امکان پرداخت اجاره‌های سنگین مغازه‌ها را ندارند.

وی با بیان اینکه در بعضی از زیر ساخت‌های شهر بیرجند در وضعیت قرمز قرار داریم، گفت: در سه هزار و ۷۰۰ هکتار وسعت بیرجند تقریباً ۶۸ اتوبوس آماده به کار داریم و در سال گذشته و در پایان امسال نزدیک به ۴۰ نفر از رانندگان بازنشسته شده و یا خواهند شد که یک بحران را ایجاد خواهد کرد.

شهردار بیرجند افزود: این موضوع در سال‌های گذشته باید مد نظر قرار گرفته و برای آن تدبیری اندیشیده می‌شد.