به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا نقش پیش از ظهر سه شنبه در شورای بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری استان اصفهان با تأکید بر نگاه و رویکرد مدیریت استان بر جذب و تسهیل فرایند ورود و فعالیت سرمایه گذار پایدار، اظهار داشت: معتقدیم جذب و رضایت سرمایه گذاران برای انجام طرح‌های اقتصادی هر دو بایستی توأم با یکدیگر ملاک عمل قرار بگیرد.

وی ادامه داد: به همان میزان که برای جذب سرمایه‌گذار در استان طرح و برنامه‌های مختلف ارائه می‌شود؛ بایستی اقدامات پَسینی نیز مورد توجه قرار بگیرند، زیرا تسهیل امور و فرایندها منجر به ماندگاری سرمایه گذاران در استان خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به حفظ زنجیره ارزش در استان بیان کرد: فعالیت در حوزه محصولات تکمیل کننده زنجیره ارزش بایستی ملاک فعالیت در استان قرار بگیرد از این رو سرمایه گذاری در محصولات نوین با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود می‌تواند به توسعه استان کمک کند.

نقش ادامه داد: صادرات نیز بعنوان یک اولویت در انجام فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری لحاظ شود همچنین تولید و ورود به فرصت اقتصادی برای استان و کشور در اولویت باشد.

وی خاطرنشان کرد: در انجام اینگونه فعالیت‌ها، مستندسازی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا نتیجه مطالعات و تحقیقات فعلی در دوره‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرد. در بسیاری از موارد به دلیل عدم مستندسازی صحیح پروژه، انجام یک فعالیت چندین بار تکرار و زمان بسیاری صرف می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: طرح‌های توسعه‌ای استان را می‌توانیم به طرح‌هایی برای ساماندهی طرح‌های نیمه تمام تقسیم کنیم. هدف اتمام پروژه‌هایی است که شروع آنها از سال‌ها قبل آغاز شده اما به سرانجام نرسیده است. در کنار اتمام طرح‌های زمین مانده با ایجاد فرصت‌های جدید می‌توانیم به توسعه استان کمک کنیم.

نقش خاطرنشان کرد: در استان ساخت قطعات ماشین آلات به خوبی جواب داده است از این رو می‌طلبد نگاه ویژه ای به این حوزه داشت و بخشی از نیاز استان و کشور را برآورده کرد.

گفتنی است؛ در این نشست ۴۱ طرح در حوزه صنعت، معدن و تجارت و ۲۵ طرح در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بررسی و ۱۵ طرح به تصویب رسید.

همچنین در نشست قبلی این شورا، ۱۰ طرح تصویب که در سایت سازمان سرمایه گذاری کشور با دو زبان فارسی و انگلیسی بارگذاری شده است.