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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۳۷

توقیف ۲۰ تن گاز نیتروژن قاچاق در دشتیاری

توقیف ۲۰ تن گاز نیتروژن قاچاق در دشتیاری

زاهدان- جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده حامل ۲۰ تن گاز نیتروژن قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان دشتیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مرتضی جوکار در تشریح جزئیات این خبر، افزود: در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا، مأموران ایست و بازرسی شهرستان دشتیاری هنگام کنترل خودروهای عبوری از محور چابهار- دشتیاری در ایست و بازرسی شهید یدالهی، به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار گاز نیتروژن مشکوک شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی از آن مقدار ۲۰ تن گاز نیتروژن قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: کارشناسان گمرک ارزش این محموله قاچاق را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

جوکار با اشاره به توقیف کامیون کشنده خاطر نشان کرد: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی، روانه دادسرا شد.

کد مطلب 5714631

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