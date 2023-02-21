توقیف ۲۰ تن گاز نیتروژن قاچاق در دشتیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مرتضی جوکار در تشریح جزئیات این خبر، افزود: در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا، مأموران ایست و بازرسی شهرستان دشتیاری هنگام کنترل خودروهای عبوری از محور چابهار- دشتیاری در ایست و بازرسی شهید یدالهی، به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار گاز نیتروژن مشکوک شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی از آن مقدار ۲۰ تن گاز نیتروژن قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: کارشناسان گمرک ارزش این محموله قاچاق را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

جوکار با اشاره به توقیف کامیون کشنده خاطر نشان کرد: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی، روانه دادسرا شد.