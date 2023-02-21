۱۶۸ هزار جوان زنجانی دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مشهود تقی لو ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان زنجان گفت: طبق تعریف جوانی به گروه سنی ۳۰ - ۱۸ اطلاق می‌شود؛ در دوران جوانی نیز تغییرات رشدی به وجود می‌آید و در نتیجه ویژگی‌ها و نیازهایی را که خاص این دوره سنی است، ایجاد می‌کنند که تأمین این نیازها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه نیازهای روانی جوانان، نیازهای جسمی دوران جوانی، نیازهای اجتماعی دوران جوانی اهم نیازهای جوانان است، تصریح کرد: در سطح استان همه مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت خدمات سلامت را در حیطه‌های مختلف به جوانان ارائه می‌دهند و نقش و اثرگذاری نهادهای مردمی جوانان در تحقق اهداف گام دوم انقلاب بر کسی پوشیده نیست.

تقی لو به برنامه‌های اجرایی و خدمات به گروه سنی جوان (۲۹ - ۱۸ سال) در نظام شبکه‌های بهداشت اشاره کرد و افزود: مراقبت‌ها در دو دسته مراقبت پزشک و غیرپزشک در همه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت با تشکیل پرونده الکترونیک یکپارچه بهداشت به همه گروه‌های سنی از جمله جوانان ارائه می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه هر جوان، هر سه سال یک‌بار این خدمات را دریافت می‌کند، افزود: برای ۱۶۸ هزارو ۷۲ نفر از جمعیت جوان این استان پرونده سلامت الکترونیک تشکیل شده است و ۱۲ هزار و ۹۰۰ نفر فاقد پرونده هستند. با تشکیل پرونده الکترونیک یکپارچه بهداشت (سیب) جوانان از خدمات مراقبتی و غربالگری بهره‌مند خواهند شد.

تقی لو نفش خودمراقبتی در سلامت و بهداشت فردی و اجتماعی را مهم عنوان کرد و افزود: همزمان با گذار بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر و حرکت از درمان قطعی بیماری به مراقبت مادام‌العمر، نقش هر فرد در مراقبت از سلامت خود و اعضای خانواده برای سالم زیستن مدیریت ناخوشی‌های جزئی مدیریت بیماری‌های مزمن و حاد روزبه‌روز در حال افزایش است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به تعداد مکمل‌های توزیع شده در گروه سنی جوان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، عنوان کرد: ۱۹۳ هزار ۸۳۰ قرص اسید فولیک، ۵۱۳ هزار و ۸۷۵ قرص آهن، ۲۳۰ هزار ۶۴۲ قرص ویتامین D ۱۰۰۰ واحدی و کپسول مولتی ویتامین مینرال به تعداد ۴۹۶ هزار ۹۴۵ عدد توزیع شده است.

تقی لو با بیان اینکه حدود ۶۲ هزار و۱۵۳ نفر موارد غربالگری تغذیه‌ای بودند، خاطرنشان کرد: ۴.۲ درصد جوانان لاغر، ۶۱ درصد طبیعی، ۲۷ درصد دارای اضافه وزن و تنها ۱۰ درصد چاق هستند که این غربالگری از ابتدای سال تاکنون بوده است.