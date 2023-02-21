به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایمان ممبینی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه با اشاره به آغاز به کار اردوهای راهیان نور به استان خوزستان بیان کرد: تدارک لازم برای حضور کاروان‌های راهیان نور در خوزستان دیده شد.

وی گفت: ۲۱ یادمان شهدا در خوزستان قرار دارد که از این تعداد مدیریت هفت یادمان بر عهده سپاه است و همه اردوگاه‌های سپاه پاسداران برای اسکان کاروان‌های راهیان نور آماده هستند؛ همچنین از ظرفیت ادارات، دانشگاه‌ها به خصوص آموزش و پرورش در این زمینه استفاده می‌شود.

سرهنگ ممبینی اظهار کرد: اردوهای راهیان نور دانش آموزی تا ۱۵ اسفندماه سال جاری ادامه دارد؛ همچنین اردوهای راهیان نور دانشجویی از ۱۵ بهمن ماه سال جاری آغاز شد؛ همچنین از ۱۵ اسفند ماه سال جاری اردوهای راهیان نور عموم آحاد مردم در خوزستان آغاز خواهد شد.

معاون راهیان نور سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان از آغاز پیک راهیان نور در استان خبر داد و تصریح کرد: از آغاز به کار اردوهای راهیان نور تاکنون، تعداد ۳۰۰ هزار نفر از سراسر کشور از اقشار مختلف در خوزستان حضور داشته‌اند.

وی گفت: کاروانهای راهیان نور استان‌های بوشهر، فارس، لرستان، مرکزی، چهار محال و بختیاری، قزوین، همدان، فارس، قم، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، آذربایجان غربی، کرمان، اصفهان، هرمزگان از جمله استانی هستند که تاکنون در خوزستان حضور داشته‌اند.

معاون راهیان نور سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان خبر داد: ویژه برنامه تحویل سال نو، روایتگری روایتگران دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه از دیگر برنامه‌های فرهنگی در مناطق عملیاتی خوزستان است.

وی در خصوص پایان زمان راهیان نور در خوزستان گفت: طبق زمان بندی که برنامه‌ریزی شده ۳ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شده است اما استان خوزستان به مهمان نوازی معروف است احتمال اینکه بعد از این تاریخ نفراتی در منطقه باشند، وجود دارد.

به گزارش مهر، شلمچه، طلاییه، دهلاویه، هویزه، فتح المبین، فکه، چذابه، اروندکنار، پاسگاه زید، پادگان دوکوهه، پادگان گلف و مسجد جامع خرمشهر از جمله یادمان‌های دفاع مقدس در خوزستان هستند.