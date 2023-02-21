۴۰ ساخت و ساز غیرمجاز در پیشوا تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رحیمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای حفظ زمین‌های کشاورزی و عمل به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، ۴۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستاهای یوسف رضا، سعید آباد و پلنگ دره از توابع بخش مرکزی پیشوا شناسایی و با تشکیل پرونده تخلف، دستور قضائی تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز دریافت شد.

وی افزود: این ۴۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز عمدتاً به صورت دیوارکشی احداث باغ ویلا و احداث بنا صورت گرفته بود که با حکم قضائی و با حضور مأموران امور اراضی و تأمین امنیت نیروی انتظامی تخریب شده و ۹ هکتار از این اراضی به حالت اولیه بازگشت.

مدیر جهاد کشاورزی پیشوا خاطرنشان کرد: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی هرگونه ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: از خریداران زمین‌های کشاورزی و باغی درخواست می‌شود تا پیش از انجام هر گونه معامله وضعیت کاربری زمین را از مراجع ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی استعلام کنند تا مورد سو استفاده افراد سودجو قرار نگیرند.