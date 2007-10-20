جشنواره امام رضا (ع) بالاترین و بهترین جشنواره کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدحسین صفار هرندی ظهر امروز در گردهمایی معاونان فرهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور گفت: باید بالاترین و بیشترین امکانات فکری، ذهنی، عاطفی و احساسی خود را در کنار امکانات مادی در شان نام امام هشتم که همه اعتبار و حیثیت ما به ایشان است برای برگزاری جشنواره به صحنه بیاوریم.

وی ادامه داد: پنجمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) به طور حتم نسبت به سال گذشته یک پله بالاتر خواهد بود اما به این حد نباید اکتفا کنیم.

رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره امام رضا (ع) ابراز امیدواری کرد: با آمادگی های دوستان و کسب تجربه در این سال ها و نیز استقبالی که از جشنواره از سوی اقشار مختلف فرهنگی کشور شده از سایر ملل نیز تعداد قابل توجهی در این دوره از جشنواره حضور داشته باشند.

وی درباره میزان تحقق اهداف جشنواره امام رضا (ع) نیز اظهار داشت: در قیاس با آرمان ها هنوز مبتدی هستیم ولی در قیاس با شرایط عادی می شود گفت که مرحله به مرحله پیشرفت احساس می شود.