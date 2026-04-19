اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ مصوبه مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران از سوی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه افزایش حداقل مزد امسال برای حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد از سوی ۳ ضلع شورای عالی کار مصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر گفتنی است در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار حداقل مزد 1405 جامعه کارگری مصوب و به امضا 3 ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسید.

این مصوبه از 24 اسفند 1404 تاکنون هنوز ابلاغ نشده در حالی که به گفته میثم ظهوریان، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر اساس حقوق عرفی، مراجع تصمیم‌گیر موظف هستند در زمان معقول اداری که حداکثر یک هفته است در خصوص یک مصوبه، صورتجلسه آن را تنظیم و ابلاغ کنند.