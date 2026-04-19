۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

امروز مصوبه مزد ۱۴۰۵ ابلاغ می‌شود

یک عضو شورای عالی کار گفت: امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ مصوبه حداقل مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود.

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ مصوبه مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران از سوی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه افزایش حداقل مزد امسال برای حداقل‌بگیران ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ درصد از سوی ۳ ضلع شورای عالی کار مصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر گفتنی است در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار حداقل مزد 1405 جامعه کارگری مصوب و به امضا 3 ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسید.

این مصوبه از 24 اسفند 1404 تاکنون هنوز ابلاغ نشده در حالی که به گفته میثم ظهوریان، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر اساس حقوق عرفی، مراجع تصمیم‌گیر موظف هستند در زمان معقول اداری که حداکثر یک هفته است در خصوص یک مصوبه، صورتجلسه آن را تنظیم و ابلاغ کنند.

کد مطلب 6805220
فاطمه امیر احمدی

    • عقیق IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      بازنشسته ای که ۱۳ میلیون حقوق دریافت می‌کند غیر حداقل بگیر هست و ۴۵ درصد حقوقش اضافه میشه و حقوقش میشه ۱۸ میلیون و هشتصد و پنجاه آیا این دریافتی کافیه برای زمانی که یه شونه تخم مرغ ۵۰۰ هزار تومان هست لااقل قانونی میزاشتین که حقوق زیر ۲۰ میلیون نداشته باشیم تا وقتی پایه درست نشه هر چقدر روی حقوق‌ها ببرین فایده نداره اینطوری میخواین ۹۰ درصد شاغلین به بازنشسته ها حقوق بدین ؟ الان یه شاغل ۳۶ میلیون دریافتی داره
    • عقیق IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
