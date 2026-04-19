به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در سخنانی با اشاره به وضعیت بحرانی ترافیک عصرگاهی در بافت مرکزی خرم‌آباد، اظهار کرد: ریشه اصلی این گره ترافیکی، حذف پارکینگ‌های بی‌ضابطه در سال‌های گذشته است.

وی افزود: متأسفانه مراجعان مطب‌های پزشکی و مراکز تجاری ناچارند خودروهای خود را در معابر عمومی پارک کنند که این موضوع به ترافیک مزمن در شریان‌های اصلی شهر دامن زده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با انتقاد از عملکرد برخی سازندگان، تأکید کرد: سازندگان نباید صرفاً به دنبال سودجویی و منافع مالی شخصی باشند. تبدیل پارکینگ‌ها به فضاهای تجاری یا اداری، مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها موظف هستند بدون اغماض با این تخلفات برخورد کنند.

مجیدی، تصریح کرد: حذف پارکینگ در پروژه‌های ساختمانی ممنوع است و شهرداری‌ها حق ندارند با دریافت مبالغ ناچیز، ضوابط شهرسازی را نادیده گرفته و مجوز حذف پارکینگ صادر کنند.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای به شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، گفت: تأمین پارکینگ موردنیاز ساختمان‌های مسکونی و تجاری یک ضرورت انکارناپذیر است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: از مهندسان ناظر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و همچنین مدیران شهرداری‌ها می‌خواهم با جدیت تمام از حذف پارکینگ و تبدیل معابر شهری به پارکینگ عمومی جلوگیری کنند.