به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس مخالفت خود را با تصمیم فدراسیون فوتبال مبنی بر معرفی تیمهای اول تا سوم جدول به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا اعلام کرده است. این باشگاه معتقد است رقابتهای لیگ بیستوپنجم باید بهطور کامل برگزار شود تا تکلیف تیمهای سهمیهگیر به شکلی عادلانه مشخص شود.
پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس، نهتنها به دنبال کسب سهمیه آسیایی است، بلکه همچنان امید دارد تیمش تحت هدایت اوسمار ویهرا بتواند به قهرمانی لیگ نیز دست پیدا کند. از این رو، ادامه مسابقات را تنها راه تعیین تکلیف واقعی جایگاه تیمها میداند.
حدادی در روزهای اخیر مذاکراتی را با مدیران فدراسیون فوتبال انجام داده و امیدوار بود فرمول مشخص و شفافی برای تعیین نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی ارائه شود. فرمولی که بتواند شانس حضور پرسپولیس در فصل آینده مسابقات قارهای را حفظ کند.
با این حال هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که تیمهای استقلال، تراکتور و سپاهان اصفهان به عنوان سه تیم نخست جدول به AFC معرفی خواهند شد. به گفته او، پس از برگزاری دیدارهای باقیمانده فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ که بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ انجام میشود، قهرمان نهایی مشخص شده و سهمیه فصل آینده به این تیم تعلق خواهد گرفت.
این تصمیم در حالی اعلام شده که به گفته مسئولان پرسپولیس، با وعدههای قبلی مدیران سازمان لیگ و فدراسیون درباره احتمال حضور این تیم در آسیا مغایرت دارد. همین موضوع باعث شده تا حدادی بهشدت نسبت به این روند معترض شود.
بر اساس پیگیریها، مدیرعامل پرسپولیس ظهر روز یکشنبه پس از اظهارات ممبینی، به مسئولان سازمان لیگ هشدار داده است که در صورت عدم تعیین فرمولی شفاف و در صورت حذف پرسپولیس از سهمیه آسیایی، این باشگاه بهصورت جدی و قاطع اقدام حقوقی انجام خواهد داد و شکایت رسمی خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ارائه میکند.
گفته میشود این شکوائیه بر مبنای آییننامه مسابقات لیگ برتر تنظیم شده و میتواند چالش جدیدی را برای فوتبال ایران در سطح بینالمللی ایجاد کند. اکنون باید دید سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال چه راهکاری برای مدیریت این اختلاف اتخاذ خواهند کرد و آیا میتوانند مانع از شکایت احتمالی باشگاهها شوند یا خیر.
نظر شما