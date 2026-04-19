برگزاری اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) در مشهد به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید فلاح اظهار کرد: امسال به دلیل جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی علیه ایران و عدم برگزاری بخشی از برنامه‌های جشنواره امام رضا(ع)، مراسم اختتامیه آن که هر سال همزمان با دهه کرامت در شب میلاد حضرت رضا(ع) در مشهد برای جمع بندی و تجلیل از برگزیدگان برگزار می شد به تعویق افتاده است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی - هنری امام رضا(ع) از تصمیم‌گیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جایگزینی برنامه‌هایی ویژه در دهه کرامت خبر داد و افزود: طبق تصمیمی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته شده است، جشن‌های دهه کرامت که همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه (س) در حرم ایشان آغاز شد، با محوریت موکب‌هایی برگزار خواهد شد که در شب‌های اقتدار امت برای خدمت‌رسانی به تجمعات مردمی برپا می‌شوند. در واقع این موکب‌ها، میزبان برگزاری جشن‌های دهه کرامت خواهند بود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون در وزارت ارشاد در حال بررسی و تصمیم‌گیری نهایی برای جایگزینی برنامه ویژه شب میلاد امام رضا(ع) در مشهد هستیم تا بتوانیم برنامه‌ای مناسب را در این شب برگزار کنیم.