به گزارش خبرنگار مهر، با نظر امیر قلعهنویی ۳۰ بازیکن لیگ برتری برای برگزاری مرحله اول تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در تهران دعوت شدند.
۱۰ باشگاه در اردوی تیم ملی
تیم های تراکتور، پرسپولیس، سپاهان، استقلال، ملوان، آلومینیوم، فولاد، خیبر، چادرملو و پیکان، ۱۰ باشگاهی هستند که نمایندگانشان در این مرحله از تمرینات تیم ملی حضور دارند.
غیبت عجیب گلگهر و چند تیم لیگ برتری
گل گهر در فصل جاری با قرار گرفتن در رتبه چهارم قبل از تعلیق لیگ بیست و پنجم به دلیل شرایط جنگی کشور توانست نمره قابل قبولی بگیرد اما قلعه نویی هیچ یک از بازیکنان این تیم را به اردوی نخست تیم ملی در تهران دعوت نکرد.
۳ در ۶!
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلیفر، مهدی هاشمنژاد و امیرحسین حسینزاده از تراکتور و پیام نیازمند، محمدحسین کنعانیزادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، امیرحسین محمودی و علی علیپور از پرسپولیس و سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، احسان حاجصفی، امید نورافکن، مهدی محبی و عارف حاجیعیدی از سپاهان اصفهان به اردوی تیم ملی دعوت شده اند تا هر ۳ باشگاه مدعی قهرمانی بیشترین سهم را با ۶ بازیکن در فهرست ۳۰ نفره قلعه نویی داشته باشند.
استقلال نیز روزبه چشمی، عارف آقاسی، امیرمحمد رزاقینیا و صالح حردانی را در این لیست دارد. پس از این تیمها، فولاد با سه نماینده همچون: علی نعمتی، رامین رضاییان و احسان محروقی سهمیه قابل توجهی در بین داخلی ها دارد.
از تیمهای خیبر (مسعود محبی)، ملوان (دانیال ایری)، آلومینیوم (محمد خلیفه)، چادرملو (هادی حبیبینژاد) و پیکان (کسری طاهری) نیز هر کدام یک بازیکن به اردو دعوت شدهاند.
۷ چهره جدید نسبت به اردوی ترکیه
روزبه چشمی، عارف آقاسی، مسعود محبی، مهدی محبی، عارف حاجیعیدی، دانیال ایری و کسری طاهری، هفت بازیکنی هستند که نسبت به اردوی قبلی تیم ملی در ترکیه، به این فهرست اضافه شدهاند. ابوالفضل جلالی و سامان فلاح، دو بازیکن استقلال، برخلاف اردوی قبلی تیم ملی در فهرست جدید جایی ندارند. فلاح جای خود را به عارف آقاسی داده است.
فرصت دوباره برای آقاسی
عارف آقاسی که از هفته هفتم لیگ تا پیش از وقفه مسابقات فرصت بازی پیدا نکرده، حالا از سوی کادر فنی به اردو دعوت شده تا شاید بتواند بار دیگر تواناییهای خود را اثبات کند و شانس حضور در جام جهانی را حفظ کند.
ردپای امیدها در فهرست بزرگسالان
در این لیست نام بازیکنانی مانند دانیال ایری، محمد خلیفه، امیرمحمد رزاقینیا و مسعود محبی که سابقه حضور در تیم ملی امید و رقابتهای زیر ۲۳ سال آسیا را دارند، دیده میشود.
بازگشت طاهری پس از مصدومیت
کسری طاهری که پس از مصدومیت در دیدار ایران و تانزانیا مدتی از میادین دور بود حالا با بهبودی کامل به تیم ملی دعوت شده و امیدوار است با عملکرد مناسب، شانس حضور در فهرست نهایی جام جهانی را به دست آورد.
