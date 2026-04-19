۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

به‌ مناسبت روز ارتش انجام شد؛

دیدار سرلشکر حاتمی با خانواده شهید سپهبد موسوی

فرمانده کل ارتش با حضور در منزل رئیس شهیدِ ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن دیدار با همسر و خانواده شهید، نشان فداکاری اعطاییِ فرماندهی کل قوا را به خانواده این شهید والامقام اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌مناسبت ۲۹ فروردین، سالروز ارتش و بزرگداشت حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی، با حضور در منزل شهید امیر سپهبد «سیدعبدالرحیم موسوی» رئیس فقید ستادکل نیروهای مسلح، از مقام والای سیدالشهدای نیروهای مسلح تجلیل و تلاش‌های زینب‌گونه همسر شهید را در طول دوران خدمات این شهید سعید به انقلاب اسلامی شایان تکریم دانست.

سرلشکر حاتمی در این دیدار، گفت: شهادت افتخارآمیز امیر سپهبد موسوی در رکاب فرمانده و مقتدای خویش، برای ما و آحاد کارکنان نیروهای مسلح، بسیار سخت بود، چرا که رهبر و فرمانده عزیز و شهید انقلاب اسلامی به ایشان و خدمات شهید امیدها داشتند و سپهبد موسوی را یک فرمانده شجاع و مؤمن واقعی می‌دانستند و بارها در دیدارها به این موضوع اشاره فرموده بودند.

فرمانده کل ارتش افزود: امیر سپهبد موسوی، فرمانده‌ای استکبارستیز، مجاهد، مخلص، با صلابت، و آینده‌نگر بود که عمر خویش را در مسیر اعتلای امنیت ملی، تثبیت اقتدار و صلابت کشور، ارتقای توان بازدارندگی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، صرف کرد.

وی با تأکید بر اینکه شهید موسوی منظومه فکری و اندیشه‌های دفاعی رهبر شهیدمان را به خوبی می‌شناخت و براساس همین منظومه برای نیروهای مسلح برنامه‌ریزی، حرکت و اقدام می‌کرد، گفت: شهید امیر سپهبد موسوی در ایستادگی، مقاومت و پیروزی امروز ایران اسلامی در برابر تهاجم همه‌جانبه صهیونیستی -آمریکایی، نقش و جایگاهی ارزنده و بسیار مؤثری داشتند و با اندیشه ژرف، تدبیر و نگاه راهبردی خود و هم‌افزایی روزافزون ارتش و سپاه در تمام دوران مسئولیتش، موجبات ارتقای توان رزم نیروهای مسلح را فراهم کردند.

در این دیدار، همسر و فرزند شهید امیر سپهبد موسوی، طی سخنانی با تأکید بر اینکه ولایتمداری، وطن‌دوستی، ایمان، صلابت و رأفت این شهید عزیز برای همه ما الگو بود، گفت: گوهر ناب و مدال پرافتخار شهادت، حقیقتاً برازنده شهید سپهبد موسوی بود؛ چرا که ایشان همواره در طول دوران خدمت به‌ویژه ایام جنگ تحمیلی بارها و بارها آرزوی شهادت داشت.

در این دیدار که جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و معاون اجرایی ارتش حضور داشتند، نشان فداکاری اعطاییِ فرمانده و قائد شهید و عظیم‌الشأن کل قوا (قدس الله نفس الزکیه) به خانواده این شهید والامقام اهدا شد.

نشان فداکاری اعطایی فرمانده و قائد شهید و عظیم‌الشأن کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (ره) در مردادماه سال ۱۳۹۹ به دانشگاه افسری و ارتش جمهوری اسلامی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی ۱۱۸۴ دانشجو و دانش‌آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش است که در راه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده‌اند.

    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      لطفا و خواهشا مسئولین ارشد نظامی و سیاسی به فکر امنیت خودتان باشید نباید برای بار چندم غافلگیر دشمن منحوس و مکار باشیم . دشمنان ایران جان به هیچ اخلاق و قانونی پایبند نیستند و اعتقادی ندارند
    • حسام هاشمی IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      روح تمام غرورافرینان و دلیر مردان ایران زمین و همه شهدای عزیز راه مقاومت قرین رحمت الهی و هم نشین بهشتیان باد انشاالله ...همه ایران مدیون فداکاری شجاعت و دلاوری یکایک شهدای عزیز هست .

