دیدار سرلشکر حاتمی با خانواده شهید سپهبد موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به‌مناسبت ۲۹ فروردین، سالروز ارتش و بزرگداشت حماسه‌آفرینی‌های نیروی زمینی، با حضور در منزل شهید امیر سپهبد «سیدعبدالرحیم موسوی» رئیس فقید ستادکل نیروهای مسلح، از مقام والای سیدالشهدای نیروهای مسلح تجلیل و تلاش‌های زینب‌گونه همسر شهید را در طول دوران خدمات این شهید سعید به انقلاب اسلامی شایان تکریم دانست.

سرلشکر حاتمی در این دیدار، گفت: شهادت افتخارآمیز امیر سپهبد موسوی در رکاب فرمانده و مقتدای خویش، برای ما و آحاد کارکنان نیروهای مسلح، بسیار سخت بود، چرا که رهبر و فرمانده عزیز و شهید انقلاب اسلامی به ایشان و خدمات شهید امیدها داشتند و سپهبد موسوی را یک فرمانده شجاع و مؤمن واقعی می‌دانستند و بارها در دیدارها به این موضوع اشاره فرموده بودند.

فرمانده کل ارتش افزود: امیر سپهبد موسوی، فرمانده‌ای استکبارستیز، مجاهد، مخلص، با صلابت، و آینده‌نگر بود که عمر خویش را در مسیر اعتلای امنیت ملی، تثبیت اقتدار و صلابت کشور، ارتقای توان بازدارندگی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، صرف کرد.

وی با تأکید بر اینکه شهید موسوی منظومه فکری و اندیشه‌های دفاعی رهبر شهیدمان را به خوبی می‌شناخت و براساس همین منظومه برای نیروهای مسلح برنامه‌ریزی، حرکت و اقدام می‌کرد، گفت: شهید امیر سپهبد موسوی در ایستادگی، مقاومت و پیروزی امروز ایران اسلامی در برابر تهاجم همه‌جانبه صهیونیستی -آمریکایی، نقش و جایگاهی ارزنده و بسیار مؤثری داشتند و با اندیشه ژرف، تدبیر و نگاه راهبردی خود و هم‌افزایی روزافزون ارتش و سپاه در تمام دوران مسئولیتش، موجبات ارتقای توان رزم نیروهای مسلح را فراهم کردند.

در این دیدار، همسر و فرزند شهید امیر سپهبد موسوی، طی سخنانی با تأکید بر اینکه ولایتمداری، وطن‌دوستی، ایمان، صلابت و رأفت این شهید عزیز برای همه ما الگو بود، گفت: گوهر ناب و مدال پرافتخار شهادت، حقیقتاً برازنده شهید سپهبد موسوی بود؛ چرا که ایشان همواره در طول دوران خدمت به‌ویژه ایام جنگ تحمیلی بارها و بارها آرزوی شهادت داشت.

در این دیدار که جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و معاون اجرایی ارتش حضور داشتند، نشان فداکاری اعطاییِ فرمانده و قائد شهید و عظیم‌الشأن کل قوا (قدس الله نفس الزکیه) به خانواده این شهید والامقام اهدا شد.

نشان فداکاری اعطایی فرمانده و قائد شهید و عظیم‌الشأن کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (ره) در مردادماه سال ۱۳۹۹ به دانشگاه افسری و ارتش جمهوری اسلامی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی ۱۱۸۴ دانشجو و دانش‌آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش است که در راه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده‌اند.