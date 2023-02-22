حجت الاسلام یوسف پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین رویداد تشکیلاتی رویداد دختران حاج قاسم با هدف مهارت افزایی در حوزه فعالیت فرهنگی اثرگذار در استان قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد رویداد کشوری به مدت دو روز در قزوین با هدف نقش آفرینی و کنشگری دختران نوجوان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، خانواده و محله برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین بیان کرد: در این رویداد ۱۰۰ دختر جوان و نوجوان شهر قزوین در دانشگاه آزاد قزوین شرکت خواهند کرد.

وی در پایان یادآور شد: این رویداد از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت.