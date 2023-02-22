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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۱۹:۵۷

رویداد «دختران حاج قاسم» در قزوین برگزار می‌شود

رویداد «دختران حاج قاسم» در قزوین برگزار می‌شود

قزوین- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین از برگزاری رویداد تشکیلاتی «دختران حاج قاسم» در قزوین خبر داد.

حجت الاسلام یوسف پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین رویداد تشکیلاتی رویداد دختران حاج قاسم با هدف مهارت افزایی در حوزه فعالیت فرهنگی اثرگذار در استان قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد رویداد کشوری به مدت دو روز در قزوین با هدف نقش آفرینی و کنشگری دختران نوجوان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، خانواده و محله برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین بیان کرد: در این رویداد ۱۰۰ دختر جوان و نوجوان شهر قزوین در دانشگاه آزاد قزوین شرکت خواهند کرد.

وی در پایان یادآور شد: این رویداد از فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5715871

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