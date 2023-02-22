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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۰۸

زمان برگزاری یک چهارم نهایی جام حذفی مشخص شد

زمان برگزاری یک چهارم نهایی جام حذفی مشخص شد

زمان احتمالی برگزاری مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین روشنک پس از پایان بازی پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان که با پیروزی چهار بر دو سرخپوشان تهرانی همراه بود درباره زمان برگزاری مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور گفت: بازی فولاد با گل گهر سیرجان در یک هشتم هنوز برگزار نشده است. فولاد در لیگ قهرمانان آسیا است و باید برنامه خود را با توجه به بازی این تیم تغییر می‌دادیم که این امر هم با توجه به صعود فولاد رقم خورد.

او ادامه داد: هنوز یک بازی دیگر از مرحله یک هشتم نهایی باقی مانده است و تمام سعی و کوشش ما بر این است، بازی فولاد و گل‌گهر قبل از پایان سال برگزار شود. با این حال اوایل اردیبهشت‌ماه سال آینده قصد داریم رقابت‌های مرحله یک چهارم نهایی را برگزار کنیم.

شایان ذکر است تیم‌های فوتبال استقلال، پرسپولیس، پارس جنوبی جم، استقلال ملاثانی، پرسپولیس، هوادار و نساجی مازندران هفت تیم راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی هستند که باید منتظر هشتمین تیم برای قرعه کشی باشند.

کد مطلب 5715924

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