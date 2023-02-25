۱.۶ میلیارد تومان اعتبار ارزش افزوده در مازندران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور صبح شنبه در شورای برنامه ریزی استان با اشاره به بند تبصره ۱۱ قانون برنامه و بودجه از محل مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: طبق این قانون ۷۰ درصد این اعتبارات باید در مناطق حاشیه شهری و ۳۰ درصد در مناطق روستایی هزینه شود.

وی با بیان اینکه سال قبل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل ارزش افزوده تخصیص داده شده است، گفت: میزان اعتبار در هر شهرستان منطبق بر پروژه‌های بافت فرسوده تخصیص داده می‌شود.

وی یادآور شد: ۳۰ درصد اعتبارات مناطق روستایی به یک روستای استان تخصیص داده شده است و این اعتبارات برای بازآفرینی و رفع محرومیت در مناطق حاشیه‌ای هزینه می‌شود.

فتح الله پور تصریح کرد: مجتمع فرهنگی قائمشهر، نوسازی مدرسه اسلام بابل و تکمیل مسجد جاده معدن نوشهر از جمله پروژه‌هایی هستند که از این اعتبارات ارزش افزوده بهره مند شدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران افزود: اعتبارات ارزش افزوده برای پروژه‌ها در مناطق آسیب پذیر و حاشیه‌ای هزینه می‌شود.