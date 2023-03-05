به گزارش خبرنگار مهر، امیر زمانی مقدم شامگاه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی اظهار کرد: این شهرستان یکی از پیشگامان عقد قرارداد در زمینه احیای مراتع بوده و تاکنون ۳۰۰ هکتار قرارداد در این زمینه بسته‌شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان از کسب رتبه اول قوچان در زمینه نهال‌کاری در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: طی یک ماه گذشته ۴۱ پویش نهال‌کاری در ۶۰ هکتار از اراضی این شهرستان اجرایی شده است که قابلیت افزایش تا ۱۴۱ هکتار را دارد.

وی بابیان اینکه این پویش در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرک‌های صنعتی و … اجراشده است، گفت: تاکنون علاوه بر توزیع پنج هزار اصله نهال در سطح شهرستان، کاشت درختان ارس، زرشک کوهی و عناب در پنج هکتار از اراضی ملی حوزه سلطان زیرابه صورت گرفته و این ظرفیت برای قوچان وجود دارد که تا ۲۰ هزار اصله نهال را وارد کند.

زمانی مقدم یکی از وظایف منابع طبیعی را تأمین چوب موردنیاز صنایع دانست و افزود: ۲۰ هزار اصله نهال صنوبر از کرمانشاه برای کاشت به‌منظور تولید چوب به سمت این شهرستان حمل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی قوچان بابیان اینکه در زمینه قطع بی‌رویه درختان تنها یک پرونده طی سال جاری مربوط به عرصه‌های ملی تشکیل‌شده است، خاطرنشان کرد: قوچان به‌عنوان شهرستان مرکزی برای صدور مجوز حمل چوب به شمار می‌رود که در سال جاری برای حمل ۵ هزار و ۶۶۲ تن چوب، یک هزار و ۱۰۲ مورد پروانه حمل چوب صادر کرده است.

وی با اشاره به اعتبارات مناسب حوزه آبخیزداری نیز گفت: ۳ بند خاکی در حوزه قره شاهوردی و خمارتاش طی هفته منابع طبیعی کلنگ زنی می‌شود که برای ۲ بند خاکی حوزه قره شاهوردی ۴ میلیارد تومان اعتبار و برای خمارتاش ۳ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.

زمانی مقدم بابیان اینکه برای بند خاکی خمارتاش یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان تخصیص‌یافته است، تصریح کرد: برای اجرای پروژه شهر مزرج نیز ۶ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که تا تخصیص حداقل نیمی از اعتبار آن نمی‌توان پروژه را به سمت اجرایی شدن برد.

رئیس اداره منابع طبیعی قوچان یادآور شد: در حوزه ترویج نیز یکی از بهترین رتبه‌های استان را قوچان به خود اختصاص داده که طی سال گذشته ۳۰ کلاس آموزشی برای ۶۷۰ فراگیر در زمینه‌های قوانین و مقررات منابع طبیعی، اطفای حریق، امداد و نجات، آموزش حفظ و نگهداری از درختان و … برگزارشده است.