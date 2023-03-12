ساماندهی وانت های میوه فروش نیاز به تعامل بین دستگاهی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج، حسن عسکری روز یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان کردستان، شهردار و اعضای شورای شهر سنندج، با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامی داشت یاد و خاطر شهدا، اظهار کرد: سال جدید و بهار قرآن را به همه مردم استان و به ویژه شهروندان نیروهای انتظامی شبانه روز پای کار بوده و آسایش امروز ما مدیون رشادت‌های این عزیزان است که تمام توان خود را برای برقراری و حفظ امنیت به کار گرفته اند.

وی تصریح کرد: دشمنان دنبال سوریه سازی ایران بود، فشارهایی که در اغتشاشات اخیر از سوی دشمنان روی جمهوری اسلامی وارد شد، خیلی بیشتر از فشارهایی است که روی سوریه اعمال شد، اما دشمنان بار دیگر از ملت ایران ناامید و در جنگ شناختی هم شکست خوردند.

فرماندار سنندج با بیان اینکه عملکرد شهرداری در مدیریت شهر به ویژه تنظیم آن در دوران اغتشاشات موجب شد که مردم به لحاظ روانی فشار زیادی را متحمل نشوند، گفت: تلاش شبانه روزی نیروهای خدوم شهرداری و حضور مستمر شهردار و اعضای شورا در آن ایام موجب شد که مردم چهره ناآرامی را در شهر نظاره گر نباشند.

عسکری تصریح کرد: مجموعه شهرداری و شورای شهر در مسیر خدمات رسانی به مردم همواره پای کار بوده و در ستاد برفروبی نیز عملکرد بسیار رضایت بخشی داشته اند.

وی گفت: انتظار داریم این تعامل و همدلی در روزهای پایان سال و همچنین جشن‌های نوروزی در بین نیروی انتظامی و مدیریت شهری ادامه داشته باشد.

فرماندار سنندج خروجی تعاملات بین دستگاهی را زمینه ساز رضایتمندی مردم خواند و گفت: با روحیه تعاملی و همراهی که وجود دارد می‌توانیم مشکلات و موانع را رفع کنیم.

به گفته عسکری، یک دستی در جامعه دنبال این است که یک غم و ناامیدی را تزریق کنند مشکلات وجود دارد اما نباید تلاش‌هایی که در راستای رفع مشکلات صورت می‌گیرد را نادیده گرفت.

وی با تاکید بر اینکه دشمن دنبال القای ناامیدی در جامعه است، عنوان کرد: باید مواظب باشیم که ناخواسته در زمین دشمنان بازی نکنیم.

فرماندار سنندج به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای برگزاری مراسمات آخر سال به ویژه ویژه برنامه‌های نورزی در این شهرستان گریزی زد و گفت: حاکمیت با شادی مردم مخالف نیست از همین الان برای جشن نوروز با حضور آحاد مردم برنامه ریزی کرده ایم.

عسکری در ادامه با تاکید بر اینکه نبود پارکینگ در هسته مرکزی شهر شهروندان را به شدت رنج می‌دهد، عنوان کرد: جمع آوری وانت بارهای دستفروشان ثمره تعامل جمعی بود اتفاقات اخیر اجازه نداد حلاوت این حرکت استمرار داشته باشد این مهم باید با تعامل هرچه بیشتر شهرداری و انتظامی به صورت جامع انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی کامل وانت بارهای دست فروشی و دست فروشان در شهر نیاز به تعامل بین دستگاه به ویژه نیروی انتظامی دارد اگر اراده جمعی در این خصوص نباشد موفق نخواهیم بود.