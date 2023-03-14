گذشت از قصاص نفس پس از گذشت ۶ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، غلامعلی دهشیری اظهار داشت: فردی که در پی یک اتفاق هیجانی مرتکب قتل نفس شده بود، پس از طی مراحل دادرسی به قصاص نفس محکوم شده بود که با ارجاع موضوع به شعبه شورای حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی با مساعدت و مذاکرات اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف با اولیای دم پرونده، سرانجام خانواده مقتول رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کردند و قاتل از چوبه دار نجات یافت و به آغوش خانواده خویش بازگشت.

وی عنوان کرد: سلب حیات از انسانی که حق حیات دارد یکی از سخت‌ترین جنایت‌ها است، لیکن از طرف دیگر با تأکید بر عفو و گذشت که در آیات و روایات به آن اشارات فراوانی شده، بنابراین شایسته است در مواردی که نحوه وقوع حادثه با سبق تصمیم نبوده و بصورت هیجانی رخ داده است، سعی در اصلاح ذات البین از طریق مذاکره و گفتگو صورت گیرد.

دهشیری بیان داشت: لازمه افزایش صفا و صمیمیت، گسترش و توسعه فرهنگ صلح، سازش و عفو در جامعه همراه با اقناع افکار عمومی است.