به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیایی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی سفر لظهارکرد: در یک ماه گذشته شاهد تردد ۱۷ میلیون مسافر در جاده‌های استان گلستان بودیم که باید با اتخاذ تدابیری مناسب موجب ماندگاری و اقامت مسافران در استان شویم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: هدف اصلی از تشکیل ستاد تسهیلات سفر کاهش مخاطرات برای مسافران و جذب گردشگر است و ۱۴ کمیته تشکیل شده در این ستاد وظایفی در این راستا دارند.

مهیایی ادامه داد: نصب علائم و سرعت گیرها در ورودی و خروجی شهرها و پویش منفی ۱۰ برای کاهش ۱۰ کیلومتر بر ساعت در راه‌ها به اداره کل راهداری برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: وجود جاذبه‌های متنوع تاریخی و طبیعی، آب و هوای مناسب، جنگل‌های انبوه و سرسبز هیرکانی، همجواری کوه، دریا و جنگل، پارک‌های جنگلی و تفریحی بخش کوچکی از ظرفیت‌های گلستان است که مسافران را از شهرهای بزرگ و کوچک برای استراحت در آغاز سال نو به سوی خود فرا می‌خواند.

گفتنی است، گلستان افزون بر پنج هزارکیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد و از شمال به ترکمنستان، از جنوب به سمنان، از شرق به خراسان شمالی و از غرب با مازندران همسایه است.