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۲۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۱۷

معاون استاندار گلستان خبرداد:

تردد بیش از ۱۷ میلیون مسافر طی یک ماه گذشته در جاده‌های گلستان

تردد بیش از ۱۷ میلیون مسافر طی یک ماه گذشته در جاده‌های گلستان

گرگان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان از تردد بیش از ۱۷ میلیون مسافر در جاده‌های گلستان در یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیایی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی سفر لظهارکرد: در یک ماه گذشته شاهد تردد ۱۷ میلیون مسافر در جاده‌های استان گلستان بودیم که باید با اتخاذ تدابیری مناسب موجب ماندگاری و اقامت مسافران در استان شویم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: هدف اصلی از تشکیل ستاد تسهیلات سفر کاهش مخاطرات برای مسافران و جذب گردشگر است و ۱۴ کمیته تشکیل شده در این ستاد وظایفی در این راستا دارند.

مهیایی ادامه داد: نصب علائم و سرعت گیرها در ورودی و خروجی شهرها و پویش منفی ۱۰ برای کاهش ۱۰ کیلومتر بر ساعت در راه‌ها به اداره کل راهداری برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: وجود جاذبه‌های متنوع تاریخی و طبیعی، آب و هوای مناسب، جنگل‌های انبوه و سرسبز هیرکانی، همجواری کوه، دریا و جنگل، پارک‌های جنگلی و تفریحی بخش کوچکی از ظرفیت‌های گلستان است که مسافران را از شهرهای بزرگ و کوچک برای استراحت در آغاز سال نو به سوی خود فرا می‌خواند.

گفتنی است، گلستان افزون بر پنج هزارکیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد و از شمال به ترکمنستان، از جنوب به سمنان، از شرق به خراسان شمالی و از غرب با مازندران همسایه است.

کد مطلب 5734541

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