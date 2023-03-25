  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ فروردین ۱۴۰۲، ۸:۱۴

۲ واحد صنفی متخلف در مشهد پلمب شد

۲ واحد صنفی متخلف در مشهد پلمب شد

مشهد ـ دو واحد صنفی متخلف عرضه مواد خوراکی و کیف و اسباب بازی فروشی در مشهد به دلیل گران فروشی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازدیدهای سرزده محسن داوری، فرماندار مشهد از غرفه‌های موجود در فرودگاه سبب شد که ۲ واحد صنفی متخلف عرضه مواد خوراکی و کیف و اسباب بازی فروشی شامگاه جمعه به دلیل گران فروشی مهروموم شود.

فرماندار مشهد با مشاهده تکرار تخلف توسط این واحد فروش کیف و اسباب بازی همراه با تیم نظارتی حاضر در محل اقدام به مهروموم این واحد کردند، همچنین در ادامه این بازدید یک غرفه عرضه مواد غذایی نیز به دلیل گرانفروشی مهروموم شد.

وی بیان کرد: در قالب قرارگاه عملیاتی خدمات سفر پایان سال مشهد، تلفن ۰۵۱۳۷۰۴۵ ویژه پاسخگویی و خدمات رسانی به زائران در حوزه اسکان، حمل و نقل، اصناف و دریافت شکایات در نظر گرفته شده است.

داوری افزود: هزار و ۳۰۰ نفر از دستگاه‌های نظارتی و بسیج اصناف بر عملکرد و نحوه خدمات رسانی نوروزی اصناف این کلانشهر نظارت دارند.

فرماندار مشهد بیان کرد: در ایام تعطیلات نوروزی بازدید سرزده از پایانه‌های مسافربری امام رضا، راه آهن و فرودگاه در اولویت فرمانداری مشهد و گروه‌های نظارتی فعال در این ایام قرار دارد.

کد مطلب 5739952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها