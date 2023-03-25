۲ واحد صنفی متخلف در مشهد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازدیدهای سرزده محسن داوری، فرماندار مشهد از غرفه‌های موجود در فرودگاه سبب شد که ۲ واحد صنفی متخلف عرضه مواد خوراکی و کیف و اسباب بازی فروشی شامگاه جمعه به دلیل گران فروشی مهروموم شود.

فرماندار مشهد با مشاهده تکرار تخلف توسط این واحد فروش کیف و اسباب بازی همراه با تیم نظارتی حاضر در محل اقدام به مهروموم این واحد کردند، همچنین در ادامه این بازدید یک غرفه عرضه مواد غذایی نیز به دلیل گرانفروشی مهروموم شد.

وی بیان کرد: در قالب قرارگاه عملیاتی خدمات سفر پایان سال مشهد، تلفن ۰۵۱۳۷۰۴۵ ویژه پاسخگویی و خدمات رسانی به زائران در حوزه اسکان، حمل و نقل، اصناف و دریافت شکایات در نظر گرفته شده است.

داوری افزود: هزار و ۳۰۰ نفر از دستگاه‌های نظارتی و بسیج اصناف بر عملکرد و نحوه خدمات رسانی نوروزی اصناف این کلانشهر نظارت دارند.

فرماندار مشهد بیان کرد: در ایام تعطیلات نوروزی بازدید سرزده از پایانه‌های مسافربری امام رضا، راه آهن و فرودگاه در اولویت فرمانداری مشهد و گروه‌های نظارتی فعال در این ایام قرار دارد.