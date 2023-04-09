حضور بیش از ۳ هزار شناور مردمی در رژه اقتدار بسیج دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری گفت: به منظور دفاع از مظلومیت مردم فلسطین، حمایت از انتفاضه آنان و محکومیت جنایات ددمنشانه و ظالمانه رژیم صهیونیستی، بزرگترین رژه اقتدار شناورهای مردمی بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه روز پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این رزمایش بزرگ دریایی همزمان با برخی بنادر مشخص شده سراسر جهان در سواحل شمالی و جنوبی کشورمان با حضور بیش از ۳ هزار شناور مردمی در حمایت از آرمان ها و قیام مردم مظلوم فلسطین برگزار می شود.