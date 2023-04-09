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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۴۵

فرمانده نیروی دریایی سپاه خبرداد؛

حضور بیش از ۳ هزار شناور مردمی در رژه اقتدار بسیج دریایی

حضور بیش از ۳ هزار شناور مردمی در رژه اقتدار بسیج دریایی

بندرعباس - فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران از برگزاری بزرگترین رژه اقتدار بسیج دریایی در شمال و جنوب کشور با حضور بیش از ۳هزار شناورهای مردمی در حمایت از انتفاضه مردم فلسطین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری گفت: به منظور دفاع از مظلومیت مردم فلسطین، حمایت از انتفاضه آنان و محکومیت جنایات ددمنشانه و ظالمانه رژیم صهیونیستی، بزرگترین رژه اقتدار شناورهای مردمی بسیج دریایی نیروی دریایی سپاه روز پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این رزمایش بزرگ دریایی همزمان با برخی بنادر مشخص شده سراسر جهان در سواحل شمالی و جنوبی کشورمان با حضور بیش از ۳ هزار شناور مردمی در حمایت از آرمان ها و قیام مردم مظلوم فلسطین برگزار می شود.

کد مطلب 5750133

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