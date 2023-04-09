به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان‌محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در دیدار با مدیران گروه‌های جهادی، دانش‌بنیان و اساتید دانشگاه‌ها، اظهار کرد: هر کسی می‌تواند در فضای مدرسه‌سازی خدمت کند، استقبال می‌کنیم تا مسائل اساسی مخصوصاً در حوزه تعلیم و تربیت حل شود.

وی با بیان اینکه از ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان، ۷۰ شرکت در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت می‌کند، گفت: نیازمند حضور بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و گروه‌های جهادی در زمینه فعالیت‌های آموزش، مدرسه یاری و بازماندگان از تحصیل هستیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا اشاره به وجود مدارس یکنفره، افزود: ۵۱۳ مدرسه یکنفره در کشور داریم که نشانگر توجه به عدالت آموزشی در نظام جمهوری اسلامی ایران است اما کافی نیست و دبه همین دلیل قرارگاه‌های عدالت تربیتی مستقر شده است.

وی با اشاره به لزوم عدالت آموزشی برای هدایت تحصیلی درست دانش‌آموزان به ویژه در مناطق روستایی و عشایری، خطاب به گروه‌های جهادی و دانش‌بنیان گفت: برای فعالیت آموزشی در هر نقطه از کشور با مشکلی مواجه شدید، پیگیریم.

خان‌محمدی به طرح شهید عجمیان اشاره کرد و ادامه داد: طرح شهید عجمیان برای شاداب‌سازی مدارس است و هدف‌گذاری ما شاداب سازی ۲۰ هزار مدرسه است که در این راستا به راه‌اندازی کارگاه‌های مدارس می‌پردازیم و به کمک دانش‌آموزان اقدام می‌کنیم.