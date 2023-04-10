به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد امتحانات و آزمون‌های آموزش و پرورش پایتخت با موضوع بررسی چگونگی برگزاری آزمون‌های سال تحصیلی ١۴٠٣-١۴٠٢ برگزار شد.

در این جلسه، علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در آموزش و پرورش شهر تهران امیدواریم در خصوص امتحانات سال تحصیلی ١۴٠٣-١۴٠٢ با مدیریت، برنامه ریزی، دقت و نظارت لازم، امتحانات به شایستگی برگزار شود.

در ادامه حمیدرضا کلاهی، رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش شهر تهران با ارائه گزارشی دقیق از اقدامات انجام شده در رابطه با آئین نامه اجرایی و موارد مربوط به امتحانات و آزمون‌ها گفت: در راستای برگزاری با کیفیت و بدون نقص امتحانات، ۴ کارگروه تخصصی آئین نامه‌ها و ساماندهی آزمون‌ها، حفاظت و حراست از آزمون‌ها، کارگروه پشتیبانی و همچنین کارگروه نظارت با ریاست معاونت‌های مربوطه تشکیل شده تا هر کارگروه در حوزه مربوط به خود اقدامات و تمهیدات خود را داشته باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تصحیح الکترونیک برگه‌های امتحانی، اقلام مورد نیاز برای برگزاری امتحانات خرداد ماه نظیر اسکنر، رایانه و … برای حوزه‌های تصحیح تمهید و تکمیل شده است.

در این نشست در خصوص جدول زمانی برگزاری امتحانات و آزمون‌ها، زمان ثبت نام، ایجاد سوابق تحصیلی و ترمیم نمره، شرح وظایف تمام ارکان اجرایی، تأمین تجهیزات مورد نیاز برگزاری آزمون، گفت‌وگو و تبادل نظر شد.