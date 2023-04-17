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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۴۷

امیرعبداللهیان:

ایران از حقابه خود از هیرمند کوتاه نخواهد آمد

ایران از حقابه خود از هیرمند کوتاه نخواهد آمد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در مذاکرات اخیرم با آقای متقی سرپرست وزارت خارجه هیأت حاکمه موقت افغانستان در شهر سمرقند، مسئله حقابه ایران از هیرمند را به تفصیل مورد تاکید قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه مجازی خود با اشاره به ملاقات اخیر خود با سرپرست وزارت امور خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان گفت: در مذاکرات اخیرم با آقای متقی سرپرست وزارت خارجه هیأت حاکمه موقت افغانستان در شهر سمرقند، مسئله حقابه ایران از هیرمند را به تفصیل مورد تاکید قرار دادیم.

وی افزود: افغانستان هم بر پایبندی خود به حقابه ایران تاکید داشت. بر انجام اقداماتی فوری توافق کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: از حقابه ایران کوتاه نخواهیم آمد.

کد مطلب 5757615

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    نظرات

    • ملا نصرالدینیا IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
      0 0
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      وقتی آبی جاری نمیشود ونشده ،بعداز یک سال از روی کارآمدن طالبان وجاری نشدن آب ،حال این وزیر چه میگوید😊! !
    • حامد IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
      0 0
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      هزار بار گفتی از اول وزارتت آخرم نمیتونی فقط حرف
    • IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
      0 0
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      ایران باید اقدامات عملی برای فشار دادن افغانسان انجام دهد. از موضوع صادرات و واردات گرفته تا موضوع مهاجرین تا فشار دیپلماتیک باید در دستور کار قرار گیرد. موضوع آب ممکن است برای کشور بحران امنیتی ایجاد کند.
    • علی IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
      0 0
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      خجالت بکشید
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
      0 0
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      اگروزیرکشور بداند وبه طرف افغانی بفهماند که هرچه تالاب هامون با ندادن حق آبه خشک‌تر شود آنگاه کاهش باران حتی برای افغانستان رابه دنبال دارد آنگاه راحتر به هدف می‌رسد یعنی اگر ذکات رودخانه به تالاب نرسد برکت باران از آن رودخانه دریغ می‌شود.

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