ایران از حقابه خود از هیرمند کوتاه نخواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه مجازی خود با اشاره به ملاقات اخیر خود با سرپرست وزارت امور خارجه هیئت حاکمه موقت افغانستان گفت: در مذاکرات اخیرم با آقای متقی سرپرست وزارت خارجه هیأت حاکمه موقت افغانستان در شهر سمرقند، مسئله حقابه ایران از هیرمند را به تفصیل مورد تاکید قرار دادیم.

وی افزود: افغانستان هم بر پایبندی خود به حقابه ایران تاکید داشت. بر انجام اقداماتی فوری توافق کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: از حقابه ایران کوتاه نخواهیم آمد.